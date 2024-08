Visszatért az újpesti ufó? – Senki sem tudja, mi lehet: riasztó, ami megjelent a panelek fölött – Videó

Sok mindent láttak már az égen az emberek, a többi között Mátyásdombon, sőt még a Pilisben is tapasztaltak egyet s mást. Ezekről a paranormális jelenségekről néhányan azt állítják, hogy ufók lehettek – de olyat, amit augusztus közepén két barátnő szúrt ki az égen, arra még az ufószkeptikusoknak sincs észszerű magyarázata.

Mindenki találgatja, mi jelenhetett meg / Képünk illusztráció: oscargutzo

„Mozgott és fényes volt”

A nyáron egyszer már riadóztattak ufó miatt Újpesten: júniusban sokan látták a kerületben este, hogy egy vad mozdulatokkal repülő – vélhetően – tárgy nyolcasokat írt le a panelek felett. Akkor a legtöbben biztosra vették, hogy ufó jelent meg Újpesten – hetek óta viszont senki sem tudja, mit láttak megint a kerület égboltján. Az emberek az interneten találgatják, mégis mit videózhatott le B. Boglárka és a barátnője. Épp hajnali háromkor sétáltak Újpesten augusztus 13-án, vasárnap, amikor felpillantottak az égre, és egy riasztónak tűnő fénygömböt láttak a felhők felett. „Mozgott és fényes volt, de nem tudjuk, mi lehetett” – mondta Boglárka a Metropolnak, aki rögtön telefont ragadott, hogy felvegye a különös fényjátékot.

Még aznap este megosztotta az egyik Facebook-csoportban, hogy mit látott – hátha van valakinek ötlete, mi jelent meg a lakások felett. Ufó? Drón? – Vagy valami ennél is rosszabb? Ha magyarázatot nem is kapott, egyvalami kiderült: nem először látták a különös, mozgó kék fényeket! Egy hónapja Soroksáron és Budafokon is riogatta az embereket, de Óbudán, a Vörösvári útról is felfigyeltek rá.

„Nagyon furcsa volt”

„Mi ez? Az angyalok háborúja?” – írta tanakodva Tímea, mire Gergő hozzáfűzte: ő is látta nemrég.

Kimentem az udvarra és én is láttam! Egy nagy villanás volt, egy szempillantás alatt történt az egész. Nagyon furcsa volt…

– vallotta be Gergő.

Az ufószkeptikusok is beszálltak a tanakodásba: zseblámpa, drón, sarki fény, lézershow – ezekre tippelnek, de senki nem tudja, konkrétan mi látható a videón.

Mutatjuk a felvételt!