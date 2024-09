Tiszta vizet öntött a pohárba az iskolai mobiltelefon-használat kapcsán a köznevelési helyettes államtitkár

Komoly változással indult a 2024/25-ös tanév idén szeptemberben az iskolákban, mely jelentősen érinti a diákok mobiltelefon-használatát az oktatási intézményekben.

Dr. Balatoni Katalin: A tanévkezdés új intézkedése körül sok álhír terjeng (Fotó: stockfour / Shutterstock – Képünk illusztráció)

„A tanévkezdés új intézkedése körül sok álhír terjeng, de most tisztázzuk a tényeket! Sok hazai és nemzetközi kutatás is bebizonyította, hogy a mobiltelefon-használat káros a diákokra nézve.”

– kezdi Facebook-bejegyzésében a köznevelési helyettes államtitkár, dr. Balatoni Katalin. Majd pontokba szedve összegzi a lényeget:

– Magyarország a tizenegyedik európai ország, amely valamilyen korlátozást vezet be az iskolai mobilhasználat körében.

– A szülők és a magyar társadalom túlnyomó többsége is egyetért a korlátozással.

– Oktatási célra továbbra is lehet használni a mobiltelefont, az iskolák pedig jelentős mozgásteret kaptak, mindenhol a saját igényekre szabva hozzák meg a szabályokat.

– Végezetül az sem vitás, hogy egy jogszabályokat be nem tartó, azokkal nyíltan szembehelyezkedő igazgató nem irányíthat egy állami intézményt, hiszen a rendelet a gyermekek tanulását és a pedagógusok munkáját segíti.