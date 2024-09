Borzalom: sorozatmérgező garázdálkodik Újbudán

Lapunk többször is beszámolt már a fővárosban és környékén mérgezésekről, ezek között volt patkányméreg, fagyállóba mártott falatkák, szögekkel megtűzdelt virsli. A főváros XI. kerülete különösen veszélyes ebből a szempontból, hiszen Újbudán számos állatok elleni cselekményről hírt adtunk már. Például a Bikás parkban, ami közkedvelt helye a kutyásoknak, a családoknak is patkánymérget szórtak ki. A méreg nem csak az állatokra veszélyes, hiszen gyermek is könnyen a szájába veheti. Táblákkal és a közösségi médiában is figyelmeztették egymást az emberek. Azonban a sorozatmérgező, illetve a mérgezők nem állnak le, ezúttal a Sósfürdő parkból jelentettek mérgezést.

Jól látható, hogy valaki, illetve valakik összekeverték a kutyafalatokat a patkányméreggel. A sorozatmérgező ismét lecsapott Újbudán / Fotó: Olvasói

Vigyázat Sorozatmérgező!

Sziasztok! Sósfürdő parkban újabb patkányméreg lett kirakva (2024.09.08) ismét kutyakajával keverve. Össze lett szedve, de mindenki figyeljen nagyon oda kiskedvencére, gyermekére!

- adta hírül az egyik helyi nő, Nary, akivel lapunk tudott beszélni és elmondta, hogy nagyon aggasztónak tarja ez a dolgot, hiszen park lévén sok családos, kisgyermekes ember kijár oda és elég egy pillanatnyi oda nem figyelés és máris a kicsi szájában a méreg.

„Sajnos az egész kerületet veszélyezteti valaki, vagy valakik. A Hamzsabégi sétányon és a Fehérvári úton a panelek között szórtak szét mérget. Később a Bártfai utcánál és az Etele 30-32 szám előtt is volt. Lénygében elmondható, hogy február óta folyamatosak a mérgezések” - fejtette ki aki arról is beszélt a lapunknak, hogy valamennyi esetben értesítették a hatóságokat, de egyelőre nem látják ennek a hatását.

A sorozatmérgező az egész XI. kerületet veszélyezteti / Fotó: olvasói

Most már nagyon, de tényleg nagyon feszült a hangulat a kutyás berkekben, tartok tőle, hogy rossz vége lesz ennek

- zárta az ebtartó.