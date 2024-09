Rétvári Bence: „Minden idők legnagyobb pedagógus béremelése zajlik” – Részletek

Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű béremelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Január elsejétől 32,2 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21 százalékkal emelkedik majd. A megelőző két évben 10-10 százalékkal emelkedtek a pedagógusbérek átlagosan – közölte Rétvári Bence.

A béremelési folyamat részben hazai, részben európai uniós finanszírozásból történik: 2030-ig körülbelül 8 százaléka valósul meg uniós forrásból, és körülbelül 92 százaléka hazai forrásból – közölte Rétvári Bence. Megjegyezte: az uniós forrás abban segít, hogy hamarabb tud elindulni a béremelés.

Hangsúlyozta: a kormány azért emeli a pedagógusok bérét, mert fontosnak tartja, hogy elismerjék őket mind társadalmilag, morálisan, mind pedig anyagilag is. A pedagógusok bére alacsonyabb volt, mint amilyen a társadalmi fontosságuk, hasznosságuk, ezért volt fontos „minden idők legnagyobb léptékű pedagógus béremelését elindítani” – mondta Rétvári Bence. Kiemelte azt is, hogy az Országgyűlés által elfogadott, az új pedagógus életpályáról szóló szabályozással ösztönzik a fiatalokat a pedagóguspálya választására, hiszen már fiatalon is magasabb összeget lehet keresni. Példaként említette, hogy azoknak a pedagógusoknak, a pedagógus munkát segítőknek, akik olyan településen tanítanak, ahol nagyon magas a hátrányos helyzetűek a száma, automatikusan 20 százalékkal magasabb a bérük. Ez több mint 18 ezer pedagógust és körülbelül 6500 oktató munkát segítő munkatársat érint, tehát körülbelül 25 ezren kapnak 20 százalékkal magasabb bért azért, mert hátrányos helyzetű településen dolgoznak – mutatott rá.

Rétvári Bence kiemelte azt is, az új teljesítményértékelési rendszer abban is segít, hogy pályán tudja tartani a legjobb képességű pedagógusokat, akik a legtöbbet teszik a diákokért. A rendszer a jövő évi béreket fogja először érezhető mértékben befolyásolni – jegyezte meg. Az államtitkár elmondta: idén a pedagógusok átlagos fizetése a tankerületi iskolákban 652 ezer forint környékén alakult.

A terveik szerint a jövő évben 800 ezer forint felett lesz a pedagógusok a bére, és el szeretnének jutni oda, hogy minél több pedagógus keressen 1 millió forint fölött. Rétvári Bence azt mondta: abban bíznak, hogy 2027-re a pedagógusok átlagbére már 1 millió forint környékén alakul majd. Már most 1400 felett van azon pedagógusok száma, akik egymillió forintot keresnek, ők elsősorban iskolaigazgatók. Az államtitkár rámutatott arra is, hogy a pedagógus béremelés hatása látható a felvételi számokban is: 20 évvel ezelőtt körülbelül 5 ezer fiatalt vettek fel pedagógusképzésre, 10 évvel ezelőtt körülbelül 9 ezret, míg az idei évben rekordszámú, mintegy 15 ezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre.

A béremeléssel, a teljesítménybérezéssel pályán tudjuk tartani a tanárokat, és a pedagógus pályának a népszerűsége is nőtt – mondta.