A kunmadarasi csordás elárulta: ilyen időjárás vár ránk vasárnap!

A Metropol korábban többször is beszámolt Kálmán András, a kunmadarasi csordás mindennapjairól, aki nemcsak a tehenekre vigyáz, hanem eközben az időjárás jelenségeit, anomáliáit is figyeli. Erről ráadásul az embereket is figyelmezteti, jó ideje nemcsak Kunmadarason, nemcsak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, hanem szerte az országban. Időnként ráadásul fényképeket is készít.

A kunmadarasi csordás egyre kevesebb időt tölthet a szabadban (Olvasói fotó)

Andrást épp egy kunmadarasi rendezvény előtt csíptük el, melyen gulyások, pásztorok, csikósok, színes programok, koncertek, kirakodóvásár és még főzőverseny is várja az érdeklődőket. Szerettük volna megtudni, hogy látja a mostani időjárást, milyen időt jósol a hétvégére.

Szombaton érkezik egy markáns, hullámzó hidegfront, ami épp a térség felett lassul majd le. A Dunától keletre és a Tiszántúlon, valamint annak sávjában sok eső várható. Átlagosan akár még 20-25 milliméternyi csapadék is hullhat, a Tisza vonalától délre, pedig a 30 millimétert is meghaladhatja

– árulta el a Metropolnak András, aki nemcsak a tehenek legeltetése közben figyeli a felhőket, hanem igyekszik értelmezni a különféle időjárási modelleket is, hogy minél többet megtudhasson arról, mi várható.

Ezt állítja a kunmadarasi csordás a vasárnapról

Vasárnap többfelé várhatók záporok, zivatarok, az ország egész területén, így Kunmadaras közelében is. Egy-egy helyen akár az átlagosnál több csapadék is eshet. A hőmérséklet pedig a két nap alatt közel 10-12 fokot hűl majd

– a pénteki 30 fok közeli hőmérséklet tehát vasárnap estig jócskán visszaesik.

A korábban meleget behozó szél is megmarad, de északira, északnyugatira fordul

– tette hozzá a kunmadarasi csordás, aki az egyre hosszabb éjszakák és a rövidülő nappalok miatt egyre kevesebb időt tölthet kint a tehenekkel.

Mivel már nem reggel 6 és este 9 között dolgozom, így már a ház körüli teendőkre is jut időm, illetve a lábamat is tudom néha egy kicsit pihentetni

– fogalmaz András, akinek a lába egy korábbi sérülés miatt komoly műtétre szorul, amihez hamarosan segítségre is szüksége lehet. Azt, hogy mi történt az ország leghíresebb csordásának lábával, a Ripost korábbi cikkéből tudhatod meg.