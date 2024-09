Durva betegségekkel kezdődik meg az idei tanév - Ezt tedd, hogy téged elkerüljön!

A szeptemberrel együtt nemcsak az ősz és a hideg kopogtat be az ajtókon, hanem a különböző kórokozók is, ám idén már a nyár is sok feladatot adott az orvosoknak. Az idei évben szokatlanul sok volt a beteg a nyári hónapokban, és a szakemberek szerint az iskola még csak ez után érezteti majd durva hatását.