Szamárköhögés: újra terjed a rettegett betegség, de mit tehetünk ellene?

A betegség ellen létezik védőoltás, de ha egy gyerek a védettség kialakulása előtt fertőződik meg, vagy amikor már nincs védettség, annak akár súlyos következményei lehetnek. Ráadásul az is elkaphatja, aki be van oltva, bár a tünetei enyhébbek lehetnek - írja a Fanny magazin.

Hosszan elnyúlhat

A megfertőződést követő egyhetes lappangási időszakban a betegség még nem jár tünetekkel, majd ezután is csak enyhe köhögés, orrfolyás tapasztalható, utána következik csak a szamárbőgésre emlékeztető belégzés, és brutálisan erős krahácsolás, amitől nem szabadulunk egykönnyen, akár 10 hétig vagy még tovább is eltarthat. Ezért nevezik a betegséget „100 napos köhögésnek” is. A köhögési rohamok jöhetnek spontán vagy kiválthatja egy ásítás, nyújtózkodás, nevetés, evés vagy kiabálás is. De nem csupán a hosszú idő az, ami rendkívül kellemetlenné teszi ezt a betegséget, hanem az is, hogy olyan erőteljes köhögéssel jár, ami hányáshoz, ájuláshoz, kimerüléshez, bordatöréshez, szembevérzéshez, vizelettartási problémához, sérvekhez és gerinc menti verőér repedéshez, vagy akár mellhártya repedéshez is vezethet, amely légmell kialakulását okozhatja. A szamárbőgésre emlékeztető belégzési hang még egy jó darabig eltarthat azután is, hogy a betegség tünetei már elmúltak. Ráadásul a csecsemőknél megeshet, hogy nem is köhögnek olyan nagyon, vagy nem veszik a levegőt jellegzetes szamárhangon, viszont légzéskimaradások vagyis apnoé alakul ki, amely akár okozhat fulladást vagy szívleállást is.



Mihez kezdjünk?

Mivel a környező országokban, Ukrajnában, Horvátországban és Csehországban is drasztikusan növekszik a szamárköhögéses esetek száma, így egyértelműen kijelenthetjük, hogy a már szinte elfeledett betegség újra része az életünknek. Ha a családban van csecsemő, vagy hamarosan várható, hogy születni fog, akkor érdemes újra beoltatni a felnőtteket, mivel a kisbabák különösen nagy kockázatnak vannak kitéve. A gyerekek térítésmentesen kapják meg az oltást csecsemőként, majd az emlékeztető oltást másfél- és hatéves korban, végül hatodik osztályban. A védőoltás hatása körülbelül öt évig tart, így a gyerekek 17-18 éves korukig maradnak védettek. A felnőttek viszont a háziorvossal írathatják fel, majd patikában vásárolhatják meg a vakcinát.