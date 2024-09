Árvíz: tetőzés utáni életképek a fővárosból, rég láthattad így a rakpartokat – galéria

A száraz, csapadékmentes időjárásnak is köszönhetően a vártnál gyorsabban apad a Duna Budapesten, ahol a levonuló árhullám után ismét előbukkant a víz alól a budai és a pesti alsó rakpart is. Annak érdekében, hogy a főváros mihamarabb visszanyerje az árvíz előtti arculatát most az FKF munkatársai dolgoznak fáradtságot nem ismerve: takarítják az útfelületeket, összegyűjtik az uszadékfákat és fertőtlenítenek is. A fővárosban szeptember 26-ra, csütörtökre végezhetnek leghamarabb a rakpartok ilyenkor szokásos, árvíz utáni takarításával. Addig hivatalosan nem indulhat újra a közlekedés az érintett szakaszokon – igaz, ez a bringásokat és a rollerrel közlekedőket már most sem zavarja.

Az árvíz levonultával kiszabadult a Duna fogságából a budai és a pesti alsó rakpart is, ahol már a takarítást és a fertőtlenítést végzik a szakemberek Fotó: Andrássy Áron

Fokozatosan áll helyre az árvíz előtti állapot

Jó hír a közösségi közlekedést használók számára, hogy a Batthyány téren is helyreállt már a metróközlekedés, de az árvíz miatt nem járó villamosok újraindítása is napokon belül megtörténhet. Elsők között állt helyre a rend a 19-es villamosvonalon, ahol a szerelvények ismét a Bécsi út / Vörösvári út és Kelenföld vasútállomás M között szállítják az utasokat, valamint újra jár már a 41-es villamos is a Bécsi út / Vörösvári úttól a Batthyány téren át a Kamaraerdei Ifjúsági Parkig.

Az árvíz tetőzése miatt lezárt Batthyány téri metrómegállót is visszakapták a fővárosi utasok. Fotó: Andrássy Áron

A H5-ös HÉV várhatóan szeptember 25-én, szerdán áll majd ismét munkába, míg a 2-es villamos közlekedésében szeptember 27-től, azaz péntektől áll majd vissza az eredeti rend a pesti oldalon.

Gőzerővel dolgoznak az áramszolgáltató munkatársai is a főváros több olyan kerületében illetve környékbeli településen, ahol korábban az árvíz miatt, biztonsági okokból ki kellett kapcsolni az áramszolgáltatást. Ez mintegy 200 helyszínen, több, mint 2 ezer fogyasztót érint. A kormány közben egy héttel meghosszabbította az árvíz elleni védekezésről szóló rendeletét, amely így október 1-ig marad érvényben.

Kattints a képre az árvíz utáni, fővárosi állapotokat bemutató galériáért!