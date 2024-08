TOP 10 trükk, hogy átvészeld a pokoli forróságot!

Idén nyáron az időjárás alapos ízelítőt ad abból, hogy mennyire komoly dolog ez a globális felmelegedés. Az országot jelenleg is uralma alatt tartó hőhullám alaposan próbára teszi mindenki szervezetét. A 40 fokos nappali hőség mellett ráadásul az előttünk álló éjszakák sem hoznak majd felfrissülést, miután az előrejelzések szerint a hétvégén az éjszakai minimumok is 25 fok körül várhatók.Ebben a pokoli hőségben igencsak hasznos tudásnak minősül minden olyan apró trükk, vagy házi praktika, ami akár csak egy picit is enyhíteni tud az ember hőérzetén, vagy távol tud tartani pár Celsius fokot tőlünk. Összeszedtünk néhány ilyet, hogy kibekkelhető legyen a kánikula.

Akad még pár apró trükk amit érdemes kipróbálni, mielőtt befekszünk a fagyasztószekrénybe a kánikula elől. Fotó: Murat Esibatir / Pexels

Ha nincs klímád, párátlanítód még lehet

A klímaberendezések hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy tehetetlenek vagyunk a lakás hőmérsékletének beállításában. A hőség magas páratartalommal jár, ami még fojtogatóbbá teheti ezeket a napokat. Egy páramentesítő készüléket már néhány ezer forintból be lehet szerezni. Cserébe egy-egy ilyen készülék akár több liter vizet is képes kiszűrni a légtérből.

Csavard fel a szőnyeget!

Odahaza a kánikula napjaiban érdemes lehet megfogadni Fenyő Miki tanácsát és felcsavarni a szőnyegeket, mert ezek megfogják a meleget. Ha felszabadult a padló, akkor pedig mosd fel hideg vízzel, ami a melegben párologni fog. A párolgás hőt von el az adott felületről, tehát ami párolog, az hűl.

Az ágyneműtartó helyett próbáld ki a hűtőszekrényt!

Fogd a frissen mosott lepedődet és ágyneműhuzatodat, tedd egy szemeteszsákba és reggel tedd be a hűtőszekrénybe. Az esti ágyazás előtt vedd ki és ezzel ágyazz meg. Felér egy megváltással és annyi ideig pont hideg marad, hogy el tudj aludni.

LED a megoldás

Napjainkban igyekszünk egyre inkább környezettudatosabban élni, odafigyelve a fenntarthatóságra. De nem csak emiatt érdemes lecserélni odahaza a hagyományos izzókat LED-esre. Míg a klasszikus izzók 80-90 százalékban hő formájában adják le az energiát a környezetüknek, addig a LED lámpák anélkül adnak fényt, hogy közben rátennének egy lapáttal a pokoli forróságra. És hosszú távon még pénzt is megtakaríthatsz ezekkel, arról nem is beszélve, hogy sokkal menőbbek a LED-es fények! Tiszta haszon.