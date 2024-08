Pokoli hőség és viharos napok következnek, erre jobb, ha felkészülsz

Dől a baloldali korrupciós kártyavár Budapesten: a rács mögé került óbudai alpolgármester után elvitték Kiss László polgármestert is

Zugló, a baloldali korrupció egyik fellegvára után most Óbudán is dagad a korrupciós botrány: a rács mögött lévő alpolgármester után most a DK-s polgármestert is elvitte a hatóság.