Ez maga a pokol: Ezért ne ülj kánikulában a padra a Blahán

Idestova több, mint egy hete vár a magyar, hogy enyhüljön végre a kínzó kánikula, ami miatt már harmadfokú riasztás van érvényben az országban. Hogy felmérjük a helyzet komolyságát, ellátogattunk Budapest több pontjára is, hogy megmérjük a napközbeni hőmérsékletet utcákon, tereken, metrón, villamoson, lépcsőházban. Szóval csupa olyan helyen, ahol – kánikula ide vagy oda – zajlania kell a mindennapoknak. Még a 40 fokos hőségben is.

A hosszú ideje kitartó kánikulában alig van élet Budapest egyik legforgalmasabb közterületén, a Blaha Lujza téren Fotó: Bánkúti Sándor

Az első helyszín a Blaha Lujza tér volt, ahol azonnal feltűnt, hogy a már jól megszokott fővárosi nyüzsgés mintha picit megfáradt volna a nagy kánikulában. A tér nagyobb részén, ahol nincs árnyék , mintha megállt volna az élet. Ezeket a területeket a napsütés „sajátította ki” magának. Az általunk mért 41 fokos hőség elől mindenki a szökőkutak vize körül, vagy a fák biztosította árnyékban keres némi menedéket. Mi is rátaláltunk erre egy fa árnyékában, ahol már sokkal „enyhébb” értéket, 35 és fél Celsius fokot mértünk. Még az utcabútorok is üresek voltak a Blahán, ami érthető, hiszen ki akarna 50 Celsius fokos felületre ülni?

Több, mint 50 fokra forrósodott pad a Blaha Lujza téren Fotó: Bánkúti Sándor

A téren tapasztalt állapotokhoz képest megváltásként hatott a tömegközlekedés igénybevétele – köszönhetően a járműveken működő klímaberendezéseknek. Ez alól mindössze az M3-as metró a kivétel, ott ugyanis – felújított szerelvények ide vagy oda – akár szaunajegyet is szedhetnének a mozgólépcsőknél strázsáló jegyellenőrök…

De még mielőtt megtapasztaltuk volna, hogy egy szimpla metrózás is lehet izzasztó, elvégeztünk néhány mérést a Nyugati téren is. A napon ugyanaz volt a helyzet, mint a Blahán: közel 41 fok, kevés mozgás. Egy szinttel lejjebb merészkedve az aluljáróban is 33 fokot mértünk, de ez az érték a fenti 41 fokhoz képest bőven az elviselhető kategóriába tartozott. Karnyújtásnyira volt a bevásárlóközpont bejárata, ahová azért tértünk be, mert abban bíztunk, hogy ott valószínűleg klimatizált körülmények között gyűjthetünk némi energiát az út folytatásához. Nem tévedtünk: 29 és fél fokot mutatott a hőmérőnk, amit könnyű volt gyorsan megszokni.