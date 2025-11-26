Azt mondták, csak vírus - néhány órára rá elhunyt a 11 éves kisfiú
Tragikus hirtelenséggel halt meg egy 11 éves kisfiú. Fájt a torka, háziorvosa azt gondolta, csak vírus.
A 11 éves Frankie-Rae Law, Braintree-ből, november 14-én torokfájásra panaszkodott – közölte a Mirror. Háziorvosa azt gondolta, csak egy vírus miatt fájt a torka. Néhány órára rá azonban a kisfiú rosszul lett és családja szeme láttára meghalt.
Édesanyja, a 33 éves Keleigh Law azonnal elvitte a háziorvoshoz, ahol azt mondták, ez csak egy ártalmatlan vírus. Néhány órával később azonban a kisfiú odament az anyjához, levegőért kapkodva és két percen belül ijesztően elcsendesedett.
Édesanyja a fürdőszobában talált rá fiára, a vécé felett roskadva. Ajkai elszürkültek, tekintete üveges volt.
A mentők és orvosok minden igyekezete ellenére a kisfiú másnap hajnalban életét vesztette.
Halálának oka továbbra is ismeretlen a gyászoló család számára.
Édesanyja elmondta, hogy fia kapkodott levegőért és nagyon megijedt, mert úgy érezte, egyáltalán nem kap levegőt. A gyermek ekkor ment a fürdőbe.
Utánamentem, mert annyira furcsán csendes volt. A fürdőben találtam rá, a WC fölé rogyva, a szája szürke volt, a szeme üveges. Rázogattam, hogy ébredjen fel (...) Anyám berontott az ajtón és 30 percen át újraélesztette. Egy pillanatra visszajött — az ajkai újra rózsaszínek lettek, kinyitotta a szemét, még egy kis nyál is kicsordult. De aztán ismét elment
– mesélte a gyászoló anya.
A teljesen összetört, kétgyermekes édesanya bevallotta, úgy érzi, cserbenhagyta a fiát és kétségbeesetten várja, hogy kiderüljön, mi történt. Frankie-t mindenki szerette, aki csak ismerte.
Az anya hozzátette:
Csak vele szeretnék lenni. Úgy érzem, cserbenhagytam. Ő volt a legjobb barátom
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre