Azt mondták, csak vírus - néhány órára rá elhunyt a 11 éves kisfiú

A 11 éves Frankie-Rae Law, Braintree-ből, november 14-én torokfájásra panaszkodott – közölte a Mirror. Háziorvosa azt gondolta, csak egy vírus miatt fájt a torka. Néhány órára rá azonban a kisfiú rosszul lett és családja szeme láttára meghalt.

Édesanyja, a 33 éves Keleigh Law azonnal elvitte a háziorvoshoz, ahol azt mondták, ez csak egy ártalmatlan vírus. Néhány órával később azonban a kisfiú odament az anyjához, levegőért kapkodva és két percen belül ijesztően elcsendesedett.

Édesanyja a fürdőszobában talált rá fiára, a vécé felett roskadva. Ajkai elszürkültek, tekintete üveges volt.

A mentők és orvosok minden igyekezete ellenére a kisfiú másnap hajnalban életét vesztette.

Halálának oka továbbra is ismeretlen a gyászoló család számára.

Édesanyja elmondta, hogy fia kapkodott levegőért és nagyon megijedt, mert úgy érezte, egyáltalán nem kap levegőt. A gyermek ekkor ment a fürdőbe.

Utánamentem, mert annyira furcsán csendes volt. A fürdőben találtam rá, a WC fölé rogyva, a szája szürke volt, a szeme üveges. Rázogattam, hogy ébredjen fel (...) Anyám berontott az ajtón és 30 percen át újraélesztette. Egy pillanatra visszajött — az ajkai újra rózsaszínek lettek, kinyitotta a szemét, még egy kis nyál is kicsordult. De aztán ismét elment

– mesélte a gyászoló anya.

A teljesen összetört, kétgyermekes édesanya bevallotta, úgy érzi, cserbenhagyta a fiát és kétségbeesetten várja, hogy kiderüljön, mi történt. Frankie-t mindenki szerette, aki csak ismerte.

