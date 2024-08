A Szűz havába lép a Nap: ennek a négy csillagjegynek különösen jó időszaka kezdődik

Csütörtök délután minden megváltozik. A Szűz havába lép a Nap, ezzel kiegyensúlyozottságot és harmóniát hozva az elmúlt napok zavarossága és feszültsége után. Ez mindenkinek örömhír, hiszen a higgadt és hűséges Föld jegy egy kis nyugalmat hoz az elmúlt időszakhoz képest. Négy csillagjegy szülöttei számára pedig különösen jó időszak kezdődik – írja az Astronet.

Szűz jegyébe lép a Nap augusztus 22-én délután Fotó: Shutterstock

4 jegy, akinek szerencsét és boldogságot hoz a Szűz hava

Mivel a Szűz maga is Föld jegy, így nem meglepő, hogy főleg a szintén Föld elemhez tartozó jegyeknek hoz szerencsét. Augusztus 22-én délután, pontosan 16:55-kor a Nap belép a Szűzbe, így megkezdődik a Szűz hava, ezzel különösen boldog időszakot hozva a Bika, a Bak, a Szűz és az Ikrek számára.

Most fellélegezhet a Bika, hiszen az elmúlt időszak feszültségei után a Szűz havában végre mindent sikerül rendeznie és egy kicsit megnyugodnia. Rendezettség és stabilitás jön az életébe, aminek a Bika különösen örül, hiszen saját jegyére is ez jellemző. És ha még mindez nem lenne elég, a Szűz havában a Bika egyik régi, nagy vágya is teljesül majd, így igazán különleges időszak jön el a számára.

Az Ikrek szerelmi vágyait is valóra váltja a Szűz hava (Fotó: Kaspars Grinvalds)

Az Ikrek sem panaszkodhat majd. Bár ő nem Föld jegy, a Szűz havának energiája mégis szerencsét hoz számára. Ebben a hónapban úgy érezheti, hogy a sors kegyeltje, ráadásul valóra váltja szerelmi vágyait is a Szűz jegy.

A Bak számára is nagyon szerencsés időszak kezdődik, a Szűz havában ugyanis végre valóra válthatja álmait. Az elmúlt időszak nehézségeiért most érkezik majd a jutalom a sorstól, csak el kell hinnie, hogy megérdemli a boldogságot!

S végül, de nem utolsósorban, természetesen a Szűz ennek a hónapnak a sztárja. Végre eljött az ő ideje, a Nap beragyogja a horoszkópját, és ez a Szűznek fellélegzést, előrelépést hoz élete számos területén. Ha eddig úgy érezte, hogy nem értik meg és túl sok teher nyomja a vállát, most végre jó hírünk van: harmónia és öröm vár a Szűzre is!