Szűz jegyébe lépett a Hold: ezeknek a csillagjegyeknek hoz szerencsét

2024. július 10.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma már a Szűz jegyében jár, ami hatékonnyá teszi, amire szüksége is lesz, mert az események picit bepörögnek, és az idő szoríthatja (ha nincs szabadságon a mai napon). Valamiben pedig extra kis szerencse érheti.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán egy nehezen elkerülhető feszültség keletkezhet ön körül és az ügyet mindenki megelégedésére csakis akkor tudja elrendezni, ha némi kompromisszumot vállal be, és ez most nehezére eshet. Néha tenni kell a béke érdekében...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán a közelében egy vita heves reakciókat válthat ki. Ha teheti, igyekezzen elkerülni, hogy akár az egyik, vagy a másik oldalra kerüljön, vagy hogy állást kelljen foglalnia. Ne feledje, hogy még egy éles megjegyzésre is lehet higgadtan válaszolni.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán nagy tervei vannak és a mai napot jól kihasználhatja arra is, hogy ezeket előkészítse. A helyzet kulcsa most is a pontos tervezés, különösen, ami a pénzügyeket illeti. Szerencse érheti a mai napon valamilyen formában!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán, ha nem éppen a szabadságát tölti, akkor lehetséges, hogy egy sor unalmas feladatot kell megoldania, de időnként erre is szükség van. Ha pedig már így alakult, szedjen össze minden olyan munkát, amin jobb túlesni. Pénzügyi szerencse érhet a mai napon.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold az ön jegyében jár. Az érzékei ma igazán pontosan működhetnek, így a környezetében most minden apróságot észrevesz. A legkisebb porcica is majd kiszúrja a szemét, de azért ne essen túlzásba a takarítással. Az intuíciója is nagyon pontosan működik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán a jó tanácsaival valakinek segíthet élete egy fontos döntésében, hiszen az illető hallgat önre, és szavai számára zsinórmértéket jelentenek. Ne bizonytalankodjon, nagyon is jól látja a helyzetét, és szuper javaslatai vannak.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán elismerésre, támogatásra számíthat egy olyan helyről, ahonnan nem is várt semmi hasonlót. Valaki ugyanis megváltoztatja eddigi véleményét és ön mellé áll egy ügyben. Meg is érdemli az elismerést!