Az év legjobb napja lehet a mai a Szűz jegy szülötteinek

2024. június 13.

Horoszkóp

Fotó: Pixabay / Pixabay (Illusztráció!)





Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold a Szűz jegyébe lép, és ez egy kissé visszafogja, megfontoltabbá teszi. Ez meg épp jókor jön, mert valaki ma annyira kiakasztja a viselkedésével, hogy így is alig tud uralkodni az indulatain… Azért finoman jelezheti az illetőnek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold a Szűz jegyében jár, Mars a Bikában – jót tesz önnek ez a föld-elemű energia, de azért konfliktusok, viták is lehetségesek. Ellentétbe kerülhet egy ismerősével. Valakinek minden bizonnyal engednie kell végül. Mi lenne, ha most ön lenne az?







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön szeretne segíteni valakinek, de nem biztos, hogy könnyen megtalálja ennek a legjobb módját. Ha kell, kérjen tanácsot, vonjon be olyan embereket is ebbe, akik értenek hozzá. Van, hogy az is segítség, ha meghallgatjuk a másikat.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön egy kisebb krízist élhet meg a kapcsolata valakivel, de ez könnyedén kezelhető, ha higgadt és megértő a másikkal szemben. A dolgok csakis akkor fajulhatnak el, ha egymás hibáztatásába fullad az egész.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön valakivel, akivel kapcsolatban nem is számított erre, közelebbi kapcsolatba kerülhet, amikor váratlanul beavatja a magánélete egy szegletébe, vagy kialakul vele egy bensőséges beszélgetés. Megoszthat vele ön is hasonló információkat.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a Szűz jegyében jár, és nagyon jó meglátásokat hoz érzelmi kérdésekben. Most könnyedén rá tud hangolódni másokra. Viták azért lehetségesek. Ha nem is közvetlenül ön vesz részt a veszekedésben, de rosszul érinti a hangulat, ami kialakul ön körül.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet néhány konfliktus csütörtökön, ráadásul valamilyen családi ügy keresztülhúzhatja a számítását és arra próbálja kényszeríteni, hogy átszervezze a napját. Mi lenne, ha egyszer ön lenne a fontossági sorrend elején?







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön a szokásosnál is erősebben működnek a megérzései, már-már arra is képes lesz, hogy valakinek a gondolatát, szándékait előre kitalálja. Használja ki ezt a képességét, mert ez által jobban megértheti a környezetét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)