Örökre fiatal akar maradni: újabb megdöbbentő dolgot művel a testével – Videó!

Brian Johnson egy tech-milliárdos Amerikából, aki furcsa célt tűzött ki maga elé: vissza akarja tekerni a biológiai óráját, és minél tovább fiatal akar maradni. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a terveit, akkor úgy mondanánk, hogy pénzt, energiát és időt nem spórolva akarja megtalálni az örök fiatalság titkát. Egyelőre jó úton halad az úriember, ugyanis tagadhatatlan, hogy 10 évvel már most fiatalabbnak néz ki a koránál a 46 éves férfi, de ehhez olyan életet kell élnie, amire nagyon kevés ember lenne csak képes.

Brian ugyanis az utolsó szemig kiszámolt kalóriát visz csak be a szervezetébe, orvosi stáb felügyeli minden lépését, szaunát és fényterápiát használ nap mint nap, a bőrápolási rutinja pedig egy átlagos család havi fizetésébe kerülhet neki hetente. Ráadásul van olyan nap, amikor több mint 100 vitaminkapszulát fogyaszt el a férfi. Emellett az őrült kutató még olyan biológiai beavatkozásokat is tesztel, amelyek nem bizonyítottan segíthetnek a fiatalodásában, például a 18 éves fia vérplazmáját is fecskendezte már a saját testébe – számolt be róla az Unilad.

Most pedig a legújabb eszement gondolata az, hogy egy gép segítségével fél órán keresztül olyan impulzusokat ad a hasfalának, amelyek felérnek 20 ezer felülés erejével.