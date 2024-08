Nem tágít a kánikula, még csak most jön a java: 37 fokkal kezd a hétfő

Nem indul hűvösebben a hét mint ahogy a múlthetet zártuk. Marad a kánikula, sőt még csak most jön a java. A szinte felhőmentes, jócskán napsütéses időnek köszönhetően tovább folytatódik a hőmérséklet felmelegedése, hétfőn akár 37 fokot is mérhetünk. A hőségen egyedül a mérsékelt szél segíthet majd, mivel csapadék napközben nem várható, csupán késő este alakulhat ki az ország északnyugati felén egy-egy zápor, zivatartömb. A hőmérséklet döntőrészt 32-37 fok között várható, ami miatt a HungaroMet első és másodfokú riasztást adott ki több vármegyére is.

A hét is hőségriasztással indul. Fotó: HungaroMet