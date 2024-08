„Elferdült a szája” - borzalmas dolog történt a tiszaföldvári tinilánnyal a boltban

„Kijött és segített! A férfi kocsija pont ott állt, ahol a lányom feküdt. Rögtön megkérdezte, hogy miben segíthet. Mondtam, hogyha minden igaz kapunk segítséget. Esetleg még egy rongy, ruha, bármi jól jött volna, amit be tudok vizezni a lányomnak. Mondta, hogy az sajnos nincs, de a végéig velünk maradt” – mondta az anya, aki nagyon hálás a vásárlónak – az alak ugyanis az autójával hazamenekítette a tomboló melegből a lányát.

Patríciát már a család többi tagja várta a kapuban – ők vették át a stafétát, és kísérték a hűvösbe. A lány még órákig rosszul volt – de az édesanyja ápoló kezei helyrehozták.

Folyamatosan itattam, mert kiszáradt! Estére már teljesen stabil lett az állapota, jobban volt. A szája kékről rózsaszínre váltott, visszatért a bőrszíne is.

– nyugodott meg Katalin.

A nő szinte biztos benne, hogy a meleg terítette le a gyermekét. „A meleg miatt volt ez az egész! Szerintem a szervezetét megterhelte, ráadásul keveset is ivott” – panaszkodott az anya.

Nemcsak a vérkeringési betegségben szenvedőkre és az idősekre lehet veszélyes a hőség – a nagy meleg bárkit leteríthet, ha nem hidratálja magát folyadékkal. Hőgutát is kaphatunk: fejfájás, zavartság és szédülés is jelentkezhet. A meleg miatt szapora légzés alakulhat ki, ráadásul a vérnyomásunk is az egekbe szökhet. Vigyázz magadra!