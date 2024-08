6 tipp, amivel a legnagyobb hőségben is hűvös marad a tetőtér

A tűző nap pillanatok alatt felmelegíti a tetőteret, és a hőség elviselhetetlenné teszi az emeleti szobákat. A Fanny magazin összegyűjtött néhány módszert, amelyekkel a legnagyobb kánikulában is hűvösen tarthatjuk a lakást.

A ventilátor valójában nem hűti a levegőt (Fotó: Shutterstock)

Csupán egy gombnyomás!

A külső redőny biztosítja a legjobb hővédelmet a tetőtéri ablakokra, emellett kiváló hangszigetelő, így az utcazaj többé nem zavarja meg a pihenésünket. Hátránya, hogy a többi árnyékoló megoldáshoz képest drágább, és lehúzva teljesen elzárja a fényt.

Engedjük be a fényt

Szerencsére a ferde síkú ablakokra is felszerelhetjük a reluxát, amely bár kevésbé hatékony, mint a redőny, előnye, hogy a lamellák elforgatásával vagy felhúzásával szabályozhatjuk a szobába jutó fény mennyiségét. Fontos, hogy a lamellák domború oldala mindig a sugárzó hő irányába nézzen: nyáron az ablak felé, télen pedig a szoba felé.

Lehúzható árnyékoló

Déli és nyugati tájolású helyiségekben, ahol nyáron a legmelegebb van, a roletta egy költséghatékony megoldás lehet. Ferde ablakokra érdemes rugós szerkezetet választani, amely döntött állásban is feszesen tartja az árnyékoló vásznat. Ha szeretnénk, hogy napközben is átengedje a fényt, válasszunk fényáteresztő anyagot.

Szárnyaktól függően

Az emeleti szobák ablakaihoz zsalugátert is tehetünk, ezzel az épület homlokzatát is díszítjük. Érdemes a mozgatható lamellás változatot választani, hiszen így a kívánt napfény és levegő mennyiségét tetszőlegesen szabályozhatjuk. Léteznek egy-, két-, sőt akár három-vagy négyszárnyúak is, ez utóbbi harmonikaszerűen nyitható és zárható.

Húzzuk be a függönyt!

Ha régi, rosszul szigetelő nyílászáróink vannak, a nyári forróság még inkább bejut a lakásba. A szigetelésnél jóval olcsóbb megoldás, ha lecseréljük a sötétítő függönyt egy hőszigetelő, úgynevezett blackout függönyre. Hőmegtartó tulajdonsága révén télen kellemes meleget, nyáron pedig hűvösebb levegőt biztosít a tetőtérben. Hátránya, hogy ferde síkú ablakokra nem mutat jól.

Fóliát az ablakra

Dekorációs céllal is dönthetünk a hővédő fólia mellett. Felhelyezése rendkívül egyszerű, a kétoldalas matrica segítségével szinte pár perc alatt felragaszthatjuk. Csupán egy hajszárítóra lesz szükségünk, hogy a felragasztott réteget egyenletesre, légbuborékok nélkül tudjuk az üvegre simítani.