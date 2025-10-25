Így hat a Napjegyed a párkapcsolataidra - Ki illik hozzád csillagjegyed alapján?
Amikor a kompatibilitásról van szó, érdemes a csillagokra figyelni. Ha megtanuljuk, hogyan kapcsolódnak egymáshoz saját és egy (lehetséges) partnerünk születési képletei, csillagjegye, jobban megérthetjük a kapcsolat erősségeit és kihívásait.
Bár a teljes asztrológiai képhez mindkét személy teljes születési képletére szükség van, már a Napjegyek elemzéséből is sokat megtudhatunk. A Napjegy a fő csillagjegyünk, amit a születési dátumunk határoz meg. A születési képlet többi része, például a Hold-jegy, további információt igényel (születési idő és hely). Általában azonban a Napjegy megismeréséhez elegendő a születésnap.
A Napjegyünk leírja alapvető identitásunkat és személyiségjegyeinket, ezért fontos. Ha elemezzük a saját és partnerünk Napjegyének kapcsolatát, jobban megérthetjük a viszonyunkat. Például, ha mindketten Víz jegyek vagyunk, érthető, miért kapcsolódunk mélyen érzelmileg. Vagy ha asztrológiai ellentétek, a vonzás a „ellentétek vonzzák egymást” jelenségét hozza elő.
Találd meg, melyik csillagjegy passzol hozzád!
Kos
A Kos a zodiákus első jele, ezért természetes vezető, de egyben kicsit éretlen is. Tűz jegyként ismert a nyitott természete, szenvedélyes érzései és lobbanékony természete miatt. Romantikus kapcsolatban kalandot és izgalmat keres, olyan partnert, aki játékos és szenvedélyes. A Kos leginkább a másik Tűz jegyekkel, Oroszlánnal és Nyilassal kompatibilis, de a másik Kossal is erős kapcsolat alakulhat ki. Levegő jegyek, az Ikrek és a Vízöntő, játékosságot és szenvedélyt hoznak a kapcsolatba, míg az ellentétes Mérleg segít diplomatikusabbá válni.
Bika
A Bika föld jegy, híresen makacs, de céltudatos, szorgalmas és hűséges. Kitart a céljai mellett és értékeli a luxust és kényelmet. Kapcsolatban stabilitást és elkötelezettséget keres. Leginkább más föld jegyekkel, Szűzzel és Bakkal kompatibilis. Más Bikával is jó párt alkothat, víz jegyek, Rák és Halak, érzelmi harmóniát hoznak. Az ellentétes Skorpióval a kapcsolat vagy nagyszerű, vagy katasztrofális, de sosem unalmas.
Ikrek
Az Ikrek ismert a szellemes, játékos és társaságkedvelő természetéről. Kapcsolatban intellektuális kihívást és játékosságot keres. Jó pár lehet másik Ikrekkel, valamint Mérleggel és Vízöntővel. Vonzza a Kos szenvedélye és az Oroszlán kreativitása. Az ellentétes Nyilas a nagy képet hozza a részletekre koncentráló Ikrek mellé.
Rák
A Rák a legromantikusabb jelek egyike, érzelmes, érzékeny és kissé hangulatingadozó. Otthonos, szűk baráti körben érzi jól magát. Kapcsolatban stabilitást és romantikát keres. Leginkább Víz jegyekkel, Halakkal és Skorpióval kompatibilis, más Rákokkal otthonosan érzi magát, de néha beragad. Vonzza a Bikát és Szűzet is. Az ellentétes Bak biztonságot nyújt, de romantikában hiányt szenved.
Oroszlán
Az Oroszlán a Nap uralma alatt áll, extrovertált, kreatív és kissé egoista. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki támogatja és hagyja érvényesülni. Jó pár másik Oroszlánnal, Kossal és Nyilassal, Ikrekkel és Mérleggel is vonzódik. Az ellentétes Vízöntő intellektuális stabilitást ad.
Szűz
A Szűz a zodiákus perfekcionistája, keményen dolgozó és precíz. Kapcsolatban gondoskodó, szeret másokkal törődni, és értékeli, ha ugyanezt kapja. Legjobb párosítás föld jegyekkel, Bikával és Bakkal, más Szűzzel vagy Rákkal. Az ellentétes Halak gyakran segít kreatívabbá válni.
Mérleg
A Mérleg társaságkedvelő, flörtölő és emberszerető. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki osztozik társasági természetében vagy támogatja azt. Más Mérleggel erős pár, Ikrekkel és Vízöntővel kompatibilis. Az ellentétes Kos állásra ösztönöz.
Skorpió
A Skorpió intenzív és gondoskodó. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki ugyanolyan szenvedélyes, mint ő. Kompatibilis más Skorpiókkal, Rákkal, Halakkal, Szűzzel és Bakkal. Az ellentétes Bika biztonságot nyújt, miközben lazítja a merevséget.
Nyilas
A Nyilas a kalandor és filozófus, a nagy képben gondolkodik. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki kalandként éli az életet. Jó pár más Nyilasokkal, valamint Kossal, Oroszlánnal, Mérleggel és Vízöntővel. Az ellentétes Ikrek intellektuális kihívást ad.
Bak
A Bak felelősségteljes, ambiciózus és biztonságot értékel. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki osztozik ambícióiban, és segít lazítani. Leginkább más Bakkal, Bikával, Szűzzel, Skorpióval és Halakkal kompatibilis. Az ellentétes Rák romantikát hozhat, vagy bosszantó lehet.
Vízöntő
A Vízöntő intellektuális, kíváncsi és kreatív. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki osztozik eszméiben. Kompatibilis más Vízöntőkkel és Ikrekkel. Vonzza a Mérleg kreativitása, a Kos szenvedélye és a Nyilas filozófiai látásmódja. Az ellentétes Oroszlán ösztönözheti a reflektálásra vagy idegesítő lehet.
Halak
A Halak öreg lélek, kreatív és képzelőerővel teli. Kapcsolatban olyan partnert keres, aki értékeli egyediségét és biztos talajt nyújt. Leginkább más Halak, Rákok, Skorpiók, Bikák és Bakok vonzzák. Az ellentétes Szűz segíthet a földhöz ragadtságban és a fejlődésben, de kritikája túl kemény lehet – írja az Elle.
