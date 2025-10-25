Így hat a Napjegyed a párkapcsolataidra - Ki illik hozzád csillagjegyed alapján?

Bár a teljes asztrológiai képhez mindkét személy teljes születési képletére szükség van, már a Napjegyek elemzéséből is sokat megtudhatunk. A Napjegy a fő csillagjegyünk, amit a születési dátumunk határoz meg. A születési képlet többi része, például a Hold-jegy, további információt igényel (születési idő és hely). Általában azonban a Napjegy megismeréséhez elegendő a születésnap.

Akár passzol csillagjegyedhez a másik személy eleme, akár tökéletes ellentéte: jobb tudni, kivel-milyen kapcsolatra számíthatsz Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció

A Napjegyünk leírja alapvető identitásunkat és személyiségjegyeinket, ezért fontos. Ha elemezzük a saját és partnerünk Napjegyének kapcsolatát, jobban megérthetjük a viszonyunkat. Például, ha mindketten Víz jegyek vagyunk, érthető, miért kapcsolódunk mélyen érzelmileg. Vagy ha asztrológiai ellentétek, a vonzás a „ellentétek vonzzák egymást” jelenségét hozza elő.

Találd meg, melyik csillagjegy passzol hozzád!

Kos

A Kos a zodiákus első jele, ezért természetes vezető, de egyben kicsit éretlen is. Tűz jegyként ismert a nyitott természete, szenvedélyes érzései és lobbanékony természete miatt. Romantikus kapcsolatban kalandot és izgalmat keres, olyan partnert, aki játékos és szenvedélyes. A Kos leginkább a másik Tűz jegyekkel, Oroszlánnal és Nyilassal kompatibilis, de a másik Kossal is erős kapcsolat alakulhat ki. Levegő jegyek, az Ikrek és a Vízöntő, játékosságot és szenvedélyt hoznak a kapcsolatba, míg az ellentétes Mérleg segít diplomatikusabbá válni.

Bika

A Bika föld jegy, híresen makacs, de céltudatos, szorgalmas és hűséges. Kitart a céljai mellett és értékeli a luxust és kényelmet. Kapcsolatban stabilitást és elkötelezettséget keres. Leginkább más föld jegyekkel, Szűzzel és Bakkal kompatibilis. Más Bikával is jó párt alkothat, víz jegyek, Rák és Halak, érzelmi harmóniát hoznak. Az ellentétes Skorpióval a kapcsolat vagy nagyszerű, vagy katasztrofális, de sosem unalmas.

Ikrek

Az Ikrek ismert a szellemes, játékos és társaságkedvelő természetéről. Kapcsolatban intellektuális kihívást és játékosságot keres. Jó pár lehet másik Ikrekkel, valamint Mérleggel és Vízöntővel. Vonzza a Kos szenvedélye és az Oroszlán kreativitása. Az ellentétes Nyilas a nagy képet hozza a részletekre koncentráló Ikrek mellé.