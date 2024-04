Göndör haj egy mosásra? Nem lehetetlen!

Hétköznapi dolog, mégis sokaknak küzdelem a hajmosás! A legnehezebb dolguk azoknak van, akiknek vastag szálú, hullámos vagy göndör hajuk van, hiszen nehéz elérni, hogy valóban csodálatos csigákba rendeződjenek a tincsek. Ebben segít most a Fanny magazin cikke!

Fotó: Pexels/Ron Lach

A legfontosabb alapok

Akik ezekbe a hajtípusokba tartoznak, pontosan tudják, mennyire nehéz karbantartani. Hiszen a tincsek sokkal szárazabbak és fénytelenebbek tudnak lenni, a hajszálak sokszor szálkásabbnak, ziláltabbnak tűnnek, és a frizura inkább felpuffadtnak látszik a hőségben, mintsem lágyan hullámzónak. Éppen ezért a legfontosabb, hogy megfelelően kezeljük a hajat, amihez elengedhetetlen a hidratálás és az ápolás. Kerüljük az olyan szárító hatóanyagokat, mint a szilikon, parabén és szulfát, mert ezek csak tovább szárítják a tincseket. Az ápoláshoz pedig keressünk például természetes olajokban, vajakban gazdag termékeket, amelyek mélyen hatnak. Például az olíva-, argán-, kókusz- vagy az avokádóolaj tökéletes választás, mert ezek puhítják a szálakat, rugalmasságot és hajlékonyságot biztosítanak nekik.

Profi mosás

Tisztításhoz használjunk olyan sampont, ami alaposan hidratál, és segít a hajszálnak, hogy magukhoz vonzzák a nedvességet. Majd jöhet egy tápanyagokban gazdag balzsam vagy pakolás, ami új élettel tölti meg a tincseket. Érdemes fehérjében gazdag termékeket keresnünk, mert ezek regeneráló hatásúak, erősítik a hajat, és védőréteget képeznek a felületén. Keressük a keratin vagy protein feliratokat a termékeken. De a legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha kifejezetten hullámos és göndör hajra való változatokat vetünk be.

Fotó: Pexels/Cottonbro Studio (Képünk illusztráció)

Termékek:

Sampon hullámos és göndör hajra Balea Professional/dm, 649 Ft

Balzsam göndör és hullámos hajra Hairburst, 6750 Ft

Fotó: Jan Hrdy

Kondicionáló göndör és hullámos hajra Lee Stafford, 4490 Ft

Intenzív hidratáló maszk göndör és hullámos hajra Lee Stafford, 4990 Ft

Tökéletes kelléktár

Ha végeztünk a hajmosással, finoman nyomkodjuk ki a vizet a hajunkból, majd mikroszálas vagy pamuttörölközőbe csavarjuk bele, mert ezek kíméletesek a hajszálakhoz. Végül használjunk speciális, göndör hajra való hajkefét, amire azért van szükség, mert ez a típusú haj sokkal szárazabb és törékenyebb szerkezetű, és ezek a kefék csökkentik a sérülés esélyét, nem gubancolják össze a szálakat, kiemelik a hullámokat.

Termékek:

Mikroszálas hajszárító törölköző H&M, 1995 Ft

Hajkefe vastag szálú, göndör hajra Tangle Teezer, 5490 Ft

Elő a hullámokkal!

Amikor már törölközőszáraz a hajunk, vessünk be különböző formázó készítményeket! A legjobbak a formázó krémek és a reaktiváló ápolók, amelyek pont azt a célt szolgálják, hogy előhívják a haj természetes hullámosságát és göndörségét. Ráadásul ezek még extrán ápolnak is, így segítenek abban, hogy a tincsek puhák és fényesek is legyenek.

Termékek:

Reaktiváló spray a göndörség frissítéséhez Alfaparf Milano, 5630 Ft

Reaktivátor hajápoló Bumble and Bumble/douglas.hu, 13 990 Ft

Curl Power hajformázó Lush, 8490 Ft

Air Dry hajformázó krém göndör hajra TRESemmé, 2299 Ft

Utolsó simítások

Kísérletezhetünk hőmentes hajgöndörítőkkel is, vagy azzal, hogy még a félig nedves hajat befonjuk, és úgy szárítjuk meg, esetleg lefekvés előtt vékony fonatokat készítünk, és így alszunk. Emellett érdemes kipróbálni a tárcsás hajszárítókat, amikkel könnyebb formázni a hajat, nem fújja szét úgy a tincseket, mint egy hagyományos változat. Utolsó lépésként pedig olajos szérumokkal zárhatjuk le a hajszálak szerkezetét, ami selymes végeredményt ad.

Termékek:

Multifunkcionális olaj hullámos és göndör hajra Alfaparf Milano, 10 070 Ft

Plazmaionos, tárcsás hajszárító BaByliss/douglas.hu, 32 490 Ft

Hőmentes hajgöndörítő Hairburst, 11 250 Ft