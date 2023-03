Végre kiderült: ilyen gyakran kellene hajat mosnunk

Hajápolás tekintetében nagyon megoszlanak a trendek: sok ember féltucatnyi különböző termékkel igyekszik megóvni hajhagymái és hajszálai épségét, míg mások heti egy gyors samponozással és öblítéssel letudják a folyamatot. A szokásokat vizsgálgatva a bőrgyógyászok végül kevésbé megnyugtató megállapításra jutottak: nincs egyetlen bevált formula arra, hogy heti hány hajmosással óvhatjuk meg a legtökéletesebben a hajunkat – írja a CNN.

Fotó: Pixabay

Dr. Anthony Rossi New York-i bőrgyógyász véleménye szerint sok ember azért mos naponta hajat, mert attól tartanak, különben túl zsírosak lennének a hajszálaik – viszont ha szakítanának ezzel a szokásukkal, azt vennék észre, hogy a zsírosodás ennél lassabb folyamat. De azt is hozzáteszi, hogy sokak komfortérzetét zavarja, ha nem mosnak naponta hajat, őket a látvány sem tudná talán meggyőzni ennek szükségtelenségéről.

A szakértők elmondása szerint az ideális hajmosási szám több dologtól is függ: a haj típusa és fazonja, a kor és az aktivitásunk szintje is befolyásolja a választ. A túl gyakori mosás szárítja a hajat, míg a zsírosabb hajtípusú emberek haja szagosodhat vagy korpásodhat, ha nem mossák elégszer.

Rossi általánosságban azt tanácsolja a pácienseinek, hogy heti egyszer-kétszer mossanak hajat. Ha fodrászati, vegyszeres kezelés révén fixálják a hozzá fordulók a frizurájukat, nekik természetesen még kevesebb hajmosást javasol, míg a gyorsan zsírosodó hajúak esetében akár a napi hajmosás is szóba jöhet. Ez főképp a pubertáskorban lehet megoldás, ilyenkor ugyanis a túltengő hormonok a pattanások mellett a zsírossá váló hajtövekben is jelentkeznek. Ahogy azonban öregszünk, a fejbőrünk annál kevesebb zsírosító anyagot termel. A göndör hajúak is előnyben vannak, ennél a típusnál ritkább a zsíros haj, így elég nagyobb időközökkel hajat mosniuk.

Fotó: Pixabay

A bőrgyógyászok szerint a heti két-három hajmosás lehet nagy arányaiban a legideálisabb szám, de két samponos-balzsamos-hajszárítós beavatkozás között is sokat tehetünk a fejbőrünk egészségért és a hajunk tökéletes állapotáért. A fésülködéssel például nemcsak a gubancoktól szabadulhatunk meg, hanem az elhalt hámréteget is fellazítjuk, így pedig felfrissül a fejbőrünk. Masszírozással fokozhatjuk a vérkeringést, míg a kondicionálók és hajolajok táplálják a hajszálakat és a fejbőrt.

Rossi szerint sportolás és erős izzadás után sem muszáj mindig samponnal hajat mosni, elég csak bő vízzel jó alaposan átöblíteni a hajunkat – kivéve természetesen, ha már kellemetlen szagot is áraszt, akkor elkerülhetetlen a sampon. Medencében való úszás során sapkával óvjuk a hajunkat, de ha nedves lesz, mindenképpen használjunk sampont is, mert a klóros víz kiszárítja a hajhagymákat. Ha pedig állandósuló problémákat tapasztalunk a hajunkkal kapcsolatban – például erős korpásodást vagy megnövekedett hajhullást –, akkor mindenképp forduljunk szakorvoshoz.