Ez a kézjel mentette meg a kaposvári nő életét – Videó

A néma segélykiáltás vagy segélykérő kézjel, angol nevén Signal for Help vagy Violence at Home Signal for Help („családon belüli erőszak segélykérő jelzés”) egyezményes kézjelzés, melyet bárki használhat, személyesen vagy akár videóchaten is, hogy jelezze, nem érzi biztonságban magát vagy segítségre van szüksége.

A kézjel egy folyamatos, ismételt mozdulatsorból áll: négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat a hüvelykujjra.