A bántalmazott nőkért emel szót Erox Martini

Erox Martini legújabb klipjét Baján, Zalakaroson és Palermóban forgatták. Amellett, hogy gyönyörű tájakat és utcarészleteket láthatunk benne, komoly mondanivalójuk is van a képsoroknak. Különböző helyzetekben akarják elrabolni vagy bántalmazni a klipben szereplő nőket, akik közül egyiknek maga Erox siet a segítségére, miután rátalál egy kapualjban az összetört nőre.

Erox-nak külön öröm volt, hogy a szülővárosában, Palermóban is forgattak Fotó:olvasói

- Szicíliában nőttem fel, ahol a mai napig élnek a hagyományos és konzervatív családi értékek – mondta az olasz származású énekes a Metropolnak. - Mindig úgy neveltek, hogy tiszteljem a nőket, nem is tudnék más lenni. Sok évvel ezelőtt harcoltam a fiam felügyeletéért, de az édesanyjával soha nem bántam tiszteletlenül. A mai napig mindig odafigyelek arra, hogy a feleségemmel tisztelettel, kedvesen beszéljek - mondta Erox, aki azt is hozzátette: a dalt az a jelenség ihlette, amit lát sajnos a világban.

Egyre többet hallok, olvasok arról, hogy nőket fizikálisan és verbálisan bántalmaznak. Emellett most már nem tudtam elmenni szó nélkül. Ha csak annyit érek el a dallal és a klippel, hogy felhívjam erre a jelenségre a figyelmet, már tettem valamit ezekért a lányokért, nőkért. A klipben segítek a kapualjban síró, összetört lánynak, de ha ez a valóság lenne, ugyanúgy nem tudnék közömbösen elmenni mellette

– árulta el, majd hozzátette:

- Az arab világ is megjelenik a klipben és a zenében is, aminek csak az volt az oka, hogy amikor a dal született, még szó volt arról, hogy Dubaiban forgatjuk a klipet, mivel volt egy hölgy, aki Szaúd-Arábiában otthonosan mozog állítása szerint és azt ígérte, hogy ezt leszervezi, de végül ez meghiúsult.

A nők bántalmazására szeretné felhívni a figyelmet az olasz származású énekes Fotó: olvasói

Erox-nak mindenesetre külön öröm volt, hogy a szülővárosában, Palermóban is forgathatott, ahol a stábot vendégül látta az édesanyja. Külön érdekesség, hogy az unokája is szerepel a klipben, ő az a kislány, aki rúzzsal egy kisfiú arcára rajzolja a női erőszak elleni tiltakozás jelképét, a két piros vonalat.

Az énekes így a családjával is tudott egy kis időt tölteni, hiszen nyáron még kevesebbszer tud hazalátogatni a fellépései miatt, ráadásul most augusztus végén is Budapesten marad, mert egy hajón lép fel majd a Dunán, ahonnan a tűzijátékot is jól láthatják a vendégek.

Itt meghallgathatod az egyik dalát: