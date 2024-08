Fuldoklik a főváros a hőségtől, kevés a párakapu és az ivókút, önti a forróságot a beton

Ebben a rekkenő hőségben jólesik egy hűvös reggeli zuhany. Aztán felöltözöl, elindulsz a munkába és már a megállóban állva azt érzed, hogy leolvad rólad a ruha. Sehol egy árnyék, egy szökőkút, egy párakapu, vizet sem osztanak. Azután felszállsz egy buszra, trolira vagy villamosra és egyre jobban érzed, hogy nehéz napod lesz. Talán a villamossal a legjobbak az esélyeid, az újabbakon van légkondi és megy is. A busz kétesélyes: attól függ, milyen napja van a sofőrnek és mennyi üzemanyagot kell megtakarítania. Ha pedig még metróznod is kell, akkor tegyél le minden reményről: Karácsony Gergely még főpolgármester-jelöltként azzal kampányolt 2019-ben, hogy nincs légkondi a metrón, de ő majd megoldja - azóta sincs.

Blaha Lujza tér hőségben. Egyszer talán megnőnek majd a fák... A burkolat visszasugározza a hőséget / Fotó: Bánkúti Sándor

A főpolgármester 2024. május végén azt is bejelentette, hogy lesz fa, virág, párakapu, árnyékoló, vízosztás a kánikulában, hogy szebbé, jobbá és kényelmesebbé tegyék a nyarat a fővárosban élők számára. Azt, hogy ez mennyire valósult meg - vagy sem -, bárki tapasztalhatta, ha a fővárosban járt.

Autósnak lenni sem könnyebb Budapesten: az összevissza biciklisávok miatt még iskolaszünetben is sokszor csak araszolva lehet haladni, ami miatt az autók motorja, valamint a kipufogógázok tovább melegítik a levegőt. Így nem pusztán a levegő szennyezettsége nő, hanem a hőmérséklete is. Arról nem is beszélve, hogy hétvégére még a pesti alsó rakpart egy viszonylag hosszú szakaszát is lezárják.

A párakapuk legalább egy kis enyhülést jelentenek - már ahol vannak / Fotó: Bencsik Ádám

Aki még nem tette, próbálja ki napsütésben a rakparti sétát a kerékpározók, gördeszkázók és görkorizók között, miközben közel 40 fokban az aszfalt felmelegszik és visszatükrözi a hőt. Nappal a rakparton elviselhetetlen a hőség a Duna közelsége ellenére is, árnyék pedig sehol.

Ebben a pokoli hőségben egy-egy párakapu igazi felfrissülést jelenthet. Csakhogy leginkább a Belvárosban találhatunk, ahol az V. kerületi önkormányzat többet is felállított, egyébként alig van, és az is csak néha működik.

"Ivókút" a Keleti pályaudvarnál lévő aluljáróban - a "zöld városvezetés" kezelésében / Fotó: Metropol

Nem beszélve a működésképtelen, undorító, borzalmas szagot árasztó, szemetesnek csúfolható ivókutakról, melyek közül alig lehet használhatót találni az aluljárók közelében. Némelyikben régen bebarnult csikkek árválkodnak és azt is nehéz megállapítani, hogy működött-e egyáltalán valaha. Az extrém hőségben ugyanakkor nagy szükség lenne rá, hogy minél több helyen ivóvízhez jussunk.