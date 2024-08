Ezért nyaralnak egyre többen az utószezonban: nemcsak a pénz miatt!

A Metropol utánanézett, hogy milyen árakkal találkozhattak idén a nyaralók, ha például a Balatont választanák, ahol a mostani előrejelzések szerint még szeptember elején is jókat lehet majd fürdeni. Nos, Balatonfüreden egy népszerű szállodában szeptember elején 2 főnek 1 éjszaka már 47 ezer forintért is foglalható, ebben ráadásul a reggeli és a vacsora is benne van, míg szintén Füreden ugyanúgy szeptember elején egy 2 fős apartman éjszakánként 17555 forintba kerül. Ez pedig jóval olcsóbb, mint ami a főszezonban volt, amikor két főnek egy balatoni szállodában az egy hetes félpanziós ár például 600 ezer forintba került, míg egy 3 fős apartmanban szintén Füreden éjszakánként közel 40 ezer forintot kellett fizetni.