„Életveszélyesen megfenyegetett!” – semmitől sem riadnak vissza az albérletes csalók Zuglóban, egy párnak menekülni kellett

Régóta beszélnek róla az interneten, hogy egy Sziszi és Anti nevű házaspár szépen felújított lakások képeivel hirdeti a saját albérleteiket. A pár állítólag nem egyszer csapta már be az embereket. A taktikájuk az egyik áldozat szerint egyszerű: aki kiveszi a szobáikat, garantáltan nem kapja vissza a pénzét.

A csalók borzalmas körülmények között tarthatják a saját albérlőiket

Képünk illusztráció: fizkes/Shutterstock

„A helynek rossz híre van”

A Metropol számolt be róla elsőként, hogy a Facebookon egy különös hirdetés terjed, amit egy békéscsabai férfi, K. Krisztián szúrt ki. A férfi albérletet keresett, amikor Anti megmutatta neki a Miskolci utcai házat. A hirdetésben felújított, igényes lakásnak tűnt a hely, de feltűnően olcsón kínálták. Amikor Krisztián megnézte, egy romos, „kartonpapírszerű” ingatlanba vitte be őt a csaló, majd amikor közölte vele a békéscsabai férfi, hogy nem akarja kivenni az ingatlant, a hirdető agresszívé vált. Azóta kiderült: a csaló páros egy ideje átverheti az embereket a kamuhirdetéseikkel. Az átvágott bérlők szerint a páros több néven, több profillal is hirdeti a szobáikat a Miskolci utcában. Krisztián a Facebookon riadóztatott a csaló páros miatt, így derült ki: az M0-s autópályánál és a XVI. kerületben is van ingatlanja a házaspárnak.

Egy budapesti pár, O. Ildikó és a párja 2023 novemberében vettek ki egy szobát a Miskolci utcai „albérletház-jellegű ingatlanban”.

„Gyorsan kellett költöznünk, mert eladták az előző albérletet, ahol éltünk. Muszáj volt ott kivennünk egy szobát” – kezdte el mesélni a Metropolnak Ildikó, aki akkor Sziszi hirdetését K. Zsófia néven találta meg a Facebookon, de Ildikóéknak P. Mária névvel írta alá a szerződést.

A szerződés sem lehetett emiatt valós, ráadásul azt írták benne, hogy a kaució átadása után egy perccel nem adható vissza a pénz. Ki ír ilyen szerződést?

– hüledezett Ildikó, aki a párjával 130 ezret fizetett a szobájukért, és kéthavi kauciót, 260 ezer forintot zsebeltek be tőlük a csalók.

Az elejétől nem stimmelt a házzal valami: rengeteg szoba volt, amit gipszkartonnal választottak el, 15-20 ember élt egy fedél alatt. „Nem lehetett ott így élni, egy vécé és egy fürdő volt. Nagy volt a zaj, zsúfolt volt” – idézte fel az asszony, aki a közeli boltostól tudta meg: zűrös alakok laknak a házban.

Sajnálta a boltos, hogy odaköltöztünk, a helynek rossz híre van

– említette meg Ildikó.