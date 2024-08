A Nemzeti Kibervédelmi Intézet szerint megsokasodott az úgynevezett albérletes csalások száma, melynek egyik leggyakoribb elkövetési módszere röviden az, hogy az elkövető meghirdet valahol egy lakást, majd ezt az ingatlant több személy részére is „bérbe adja”. Így lehet az online albérletes csalók ellen védekezni!

Mostanában könnyebb albérletes csalókba botlani! Fotó: Pexels.com

Ez az online albérletes csalók egyik módszere

A piaci árnál olcsóbban vagy kedvező feltételekkel hirdetnek meg lakásokat, amit több személynek is bérbe adnak egyszerre. Az albérleti díjat, kauciót elteszik, majd elérhetetlenné válnak. Ezután többnyire kiderül, hogy a hirdető személyazonossága nem volt valós és/vagy az ingatlan kiadására nem volt jogosult, mivel nem ő a tulajdonos. Az is jellemző, hogy az első megbeszélésre bérlő és „tulajdonos” között nem a meghirdetett lakásban, hanem valamilyen más helyszínen kerül sor. De sajnos előfordul az is, hogy a lakáskeresők a hirdetővel még csak nem is találkoznak személyesen, csak online tartják a kapcsolatot, és az ingatlan megtekintése nélkül írnak alá e-mailben küldött szerződést, majd utalják el a kért díjat - írja a NKI.

Így lehet elkerülni az online ingatlanos csalókat

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) többek között a következőket tanácsolja a leendő albérlőknek:

olvassák el a hirdetést alaposan,

nézzenek jobban utána a neten a tulajdonosnak vagy a lakásnak,

kérjék le a tulajdoni lapot még a szerződés aláírása előtt,

ne engedjenek a sürgetésnek,

és mindig kössenek bérleti szerződést.

A megelőző intézkedésekről bővebben

Mindig nézzük át a hirdetést alaposan, hátha rábukkanunk valamilyen árulkodó jelre, amiből kiderül: gond lehet a hirdetéssel. Intő jel lehet a rossz helyesírás, a túlságosan rövid vagy általános leírás, a lakás legalapvetőbb tulajdonságainak hiánya, de gyanús lehet az irreálisan alacsony, „bérlőcsalogató” ár is. Érdemes lehet azt is ellenőrizni, hogy a hirdetés képeket felhasználták-e már valahol az interneten. Azt is nézzük meg, hogy más oldalakon is meg van-e hirdetve az adott lakás/ingatlan, és ugyanazok-e a feltételek és információk! Jó módszer az is, ha kikérdezzük a tulajdonost az ingatlanról, a környékről, közlekedésről és a bérleti feltételekről. Egy valódi tulajdonos általában részletes információval szolgálhat. Árulkodó jel az is, ha nem lehet az adott ingatlant megtekinteni, ahogy az is, ha szerződéskötéskor nem hajlandó a bérbeadó hivatalos irattal igazolni magát, csak például egy fényképes kondibérlettel.