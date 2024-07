„Ha nem jön össze a pénz, elküldenek az albérletből!” - Gumicserékkel segítettek egy veresegyházi háromgyerekes családnak

Példátlan összefogás Gödöllőn és Veresegyházon – édesanyák, nagymamák, valamint egy autószerviz fogott össze azért a veresegyházi családért, amelyiket július közepén ki akartak lakoltatni az albérletükből. A családnak három gyermeke van, mindegyik kiskorú. A szülők nagyon megszorultak, nem tudták kifizetni az albérleti díjat, ezért segítséget kellett kérniük. Egy fiatal ismerősükhöz, S. Emeséhez fordultak, aki civilként több családnak is megpróbált segíteni az évek alatt, így ő volt a veresegyházi család utolsó reménysége is. A segítség azonnal megérkezett hozzájuk…

borítékba gyűjtötték össze a pénzt Fotó: olvasói

Megkerestek engem, mert tudták, hogy segítettem már másoknak is

– kezdte Emese.

„Én nem tartozom semmilyen szervezethez, egyszerű civilként próbálok segíteni a családoknak, ha arra szükségük van. Ebben az esetben három kisgyerekről volt szó és a két szülőről. Az apuka rendesen, tisztességesen dolgozik, az anyuka a gyerekekkel van. Egyszerűen annyira megszorultak, hogy nem tudták összeszedni a pénzt az albérletre, így, bár nagyon szégyellve magukat, mégis kénytelenek voltak segítséget kérni.”

Az autószervíz is beszállt a gyűjtésbe. (Képünk illusztráció) Fotó: Nagy Balázs

Emese sosem válogat, mindenkinek megpróbál segíteni, akinek csak teheti.

Előző héten kedden kerestek meg, mondván, hogy szombaton már ki kell költözniük

– meséli. „Az összeg 190 ezer forint volt, ennyivel tartoztak. Az édesanya szegény olyan elkeseredett volt a helyzet miatt, hogy már dobozolt, szedte össze a holmijukat, de hiába, mert nem lett volna hova menniük. Én azonnal kiírtam a Facebook csoportokba, hogy ez a helyzet, van egy ilyen család, akiknek szükségük van most a helyiek segítségére. Ezután szinte azonnal jött is a segítség. Leginkább édesanyák, nagymamák küldtek pénzt a család részére, aminek nagyon örültünk. Végül Gödöllőn a GumiMed cég is felajánlotta, hogy segít. Kitalálták, hogy kuponokat lehet vásárolni tőlük, ami bármikor felhasználható gumicserére. Ha valaki vásárolt egy ilyen kupont, a pénzt félrerakták a családnak.”

A család hálás volt az embereknek. Fotó: olvasói

Végül sikerült összegyűjteni a pénzt, így a család megnyugodhatott.

„Két nap alatt összegyűlt a pénz, ami miatt mindenkinek nagyon hálásak vagyunk. A párom vitte el a családnak a szükséges összeget, akik nagyon meghatódtak és örültek az adománynak. Végre újra biztonságban vannak. Jó volt látni, hogy ennyi ember ilyen szinten össze tud fogni, amikor látják, hogy igazán baj van. Innen is köszönöm mindenkinek!” - zárta szavait Emese.