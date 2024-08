Ma kihirdetik a pótfelvételi ponthatárait

A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában összesen több mint 17 ezren vettek részt – ebből 74%-uk az alapképzést, 15%-uk pedig a mesterképzést jelölte meg. A tavalyi évhez hasonlóan az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények is: a jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt. A pótfelvételi során egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni és idén 32 egyetemen és főiskolán nyílt lehetőség állami ösztöndíjas formára jelentkezni. A pótfelvételi ponthatárait várhatóan 2024. augusztus 29-én délután hirdetik ki, és azok elsőként a Felvi.hu-n lesznek elérhetők. Azok, akik megadták a mobilszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak az eredményükről, de a közzététel után az E-felvételiben is megnézhető-olvasható a felvi.hu-n.

Akinek sikerült, SMS-t kap, ha leadta a telefonszámát! Fotó: ORION PRODUCTION / Shutterstock

Legyőzték a magyarokat Mohácsnál

A mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget. A király is életét vesztette a csatában 1526-ban, így a Jagellók magyar-cseh ága kihalt. Az augusztus 29-ei csatában egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közel 60 ezres, jól szervezett török sereggel. A csata alig két órát tartott, a vesztett csata utáni csapások pedig sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát, a mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált.

Janus Pannonius is ezen a napon született

Eredeti nevén Csezmiczei János humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője 1434. augusztus 29-én született. Latin nyelvű verseiben ő írt először a testi szenvedésről és az élni akarásról. Már a XV. századtól kötetei jelentek meg Magyarországon és külföldön egyaránt.

Egy másik híres magyar író pedig ezen a napon hunyt el

Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagy mestere 1938-ban ezen a napon távozott az élők sorából. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. Öt kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős két verseskötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai: az anagramma, az intarzia, az eszperente, a kecskerím és még sok más.