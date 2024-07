Új hét, ugyanolyan kánikula: 37 fokkal indít a hétfő

Habár marad a hőségriadó, a nap folyamán főként az ország keleti részén már zivatarok is lesznek. Ezt leszámítva azonban igazi strandidővel kezdődik a hétfő is sok napsütéssel, néhol gomolyfelhő képződéssel. Az északias irányú szél mérsékelt marad, helyenként, főleg a zivatarok közelében élénkké, viharossá várhatnak. Az igazi kánikulát azonban ez nem zavarja meg, a nappali hőmérséklet így is minimum 30 fokig melegszik, sőt egyes helyeken 35-37 fok is várható. Ez a magas csúcshőmérséklet pedig a hét további részében is megmarad.

Marad a hőségriadó. Fotó: Köpönyeg