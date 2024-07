Tízmilliószoros nap van: ez tedd, hogy jól járj!

Minden évnek van négy olyan napja, amikor sokszoros erővel hatnak a gondolataink és valóra válhatnak az álmaink.

Fotó: Pexels

A tibetiholdnaptár ezeket a kiemelt napokat a négy Nagy Buddha-napként jelöli, amelyeken Shakyamuni Buddha életének legfontosabb állomásairól emlékeznek meg. Ilyenkor minden gondolatra és cselekedetre tízmillószoros erő, energia hat, ezért nem mindegy, hogy mit kívánunk, mit teszünk. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a tízmilliószoros napok mindegyikén más energia a legerősebb, aszerint, hogy Buddha életének melyik fejezetére emlékeznek ilyenkor a hívei.

2024. július 9. Visszatérés az örömhöz: Ezen a napon Buddha először forgatta meg a Tan kerekét Szárnátában, így az imakerék ünnepének nevezik. Buddha első szent beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára is emlékeznek a hívek. A nap folyamán igyekezzünk a gyakorlati felismeréseinken keresztül megélni a valódi, mély életörömöt.

A tízmilliószoros napokon a gondolatok teremtő erővel bírnak, ezért ilyenkor érdemes bevetni a különböző mágikus gyakorlatokat is – például a gyógyulás érdekében - hívja fel az Astronet a figyelmet.

Gyógyító gyertyamágia

Mi magunk is tehetünk lelkünk egészségének megóvása érdekében. Elsősorban, ami a legjobban erősíti a lelket, az a tiszta önzetlen szeretet bármilyen formája. Ha tudunk olyan dolgokat adni, tenni ami nekünk örömet okoz és ezzel másoknak is jót teszünk, akkor ez a lelket erősíti. Hiszen az öröm, szeretet mindig építő hatású

Általános gyógyító mágiához kell egy darab fehér gyertya, némi himalájai só (ha nincs, akkor nagyobb szemű só is megfelelő) és angyal füstölő. Ezt a szertartást a legjobb, ha napnyugta után végezzük, hogy a szertartás végeztével a test pihenni tudjon. Teremtsünk magunk körül nyugodt környezetet, gyújtsuk meg a füstölőt, a gyertyába karcoljuk bele a nevünk kezdőbetűit, a sót pedig helyezzük a gyertya elé, majd gyújtsuk meg a gyertyát is. Míg ég a gyertya képzeljük el, hogy a testi betegség vagy éppen betegségek ami a fizikai testet megbetegítette, mind a sóba áramlanak. Körülbelül 15-20 percig végezzük, majd oltsuk el a gyertyát és másnap ássuk el valahol a sót.