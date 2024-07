Hihetetlen átalakulás: így változtak az olimpikonok forma- és sportruházatai – Galéria

Az első újkori olimpiai játékokat 1896-ban, Athénban rendezték meg Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére, ezzel újraélesztve az ókori hellének által alapított hagyományt. A 20. század elején az olimpia még viszonylag egyszerű esemény volt, legalább is a mai viszonylatban, amelyen főként európai országok sportolói vettek részt.

Az 1906-os olimpiai játékok megnyitója Athénban (Fotó: Széman György / Fortepan)

Az akkori sportolók által viselt ruhák messze álltak a mai divatos és technikailag is fejlett felszerelésektől. A férfiak gyakran hosszú nadrágban és pamut pólóban versenyeztek, míg a nők sokáig csak korlátozott számú sportágban indulhattak, visszafogott, konzervatív öltözékben. Az idő múlásával az olimpiai játékok jelentősége és mérete is folyamatosan növekedett. Az 1924-es párizsi olimpián már 44 ország vett részt, és új sportágak, például a műkorcsolya és a jégkorong is megjelent a téli játékok programjában.

A divat is drámai változáson ment keresztül: a sportolók egyre inkább testhezálló, aerodinamikus ruházatot viseltek, amely maximalizálta a teljesítményüket. A 21. századra az olimpiai játékok igazi globális eseménnyé váltak, amelyeket a világ számos pontján milliók, sőt milliárdok követnek figyelemmel a televízióban és az interneten.

Az idei 2024-es olimpia azért is különleges, mert Párizs már másodszor ad otthont az ötkarikás játékoknak. A város történelme és kultúrája különleges atmoszférát biztosít a sporteseményeknek. Az olimpiai falu modern, fenntartható megoldásokkal és innovatív technológiákkal várja a sportolókat és a látogatókat.

Az olimpia nemcsak a sportolás ünnepe, hanem a divat, a technológia és a globális közösség fejlődésének is a tükörképe. Míg a 20. században az egyszerűség és a nemzetek közötti versengés dominált, addig a 21. század olimpiái már a béke, az együttműködés és a fenntarthatóság jegyében zajlanak. Galériánkban a sportolók és sportruháinak, illetve a nézők „dress code”-jának a változásait követheted nyomon.