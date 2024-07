Hol nézheted óriáskivetítőn az olimpiát? Mutatjuk, hol szurkolhatsz a magyaroknak!

A fővárosban rengeteg helyszínen várják a szurkolókat az Eb után most az olimpiai közvetítésekkel. Mutatunk néhány olyan helyet, ahol társaságban, nagy tv-n vagy óriáskivetítőn szurkolhatunk a magyar olimpikonoknak, kedvenc sportágunk versenyzőinek. Íme néhány budapesti óriáskivetítő, ahol közösségben szurkolhatunk!

Íme néhány budapesti óriáskivetítő, ahol közösségben szurkolhatunk – Fotó: Mediaworks archív

Budapesten rengeteg helyen várják a szurkolókat a 2024-es olimpia ideje alatt is. Többek között a Bókay-kertben (18. kerület, Szélmalom utca 33.), ahol az Olimpia Teraszon minden nap 17–22 óra között óriáskivetítőn, hűsítő ital kíséretében nézhetjük az olimpia eseményeit.

A Városháza pop-up parkja is várja a szurkolókat, egészen az olimpia végéig.

Hatalmas kivetítő,

minden jóval teli bár,

ingyenes ivókút,

kényelmes ülőhelyek és óriási napernyők várnak,

így a hőség vagy az eső sem akadály – olvasható a helyszín kedvcsinálójában. Ha pedig letöltjük az ÉnBudapestem applikációt, akkor az első limonádéból vagy sörből 10% kedvezményt is adnak, sőt a mosdót is ingyenesen használhatjuk vele.

A Margitszigeten is lesz hol szurkolni! Az olimpia kezdetével a Sportoló nemzet program és a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum szervezésében a Margitszigeten található Holdudvarban július 26-án nyitja meg kapuit a Sportgarden. A különleges helyszínen többek között olimpiatörténeti kiállítás és számos eszközt felvonultató sportpark is várja a látogatókat, akiknek egyedülálló közösségi élményekben is részük lehet Budapest szívében.

A Bálnában is várják a sport szerelmeseit, méghozzá a teraszon. Július 25. és augusztus 11. között várják a szurkolókat a Bálna Honvédelmi Központ alakulóterén, ahol mindennap, reggeltől estig élőben követhetjük a 2024-es nyári olimpia versenyszámait. Az szurkolói terasz ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött, amit itt lehet megtenni.

Az Eötvös10 terasza is várja a sport szerelmeseit:

A Mamuttal szemben található Jégkert is várja a szurkolókat július 26-tól minden nap. 13 óriáskivetítőn adják élőben a különböző eseményeket.