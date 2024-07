Rács mögé került a rejtélyes szemeretelepi fantom - rémes a bűnlajstroma

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, heteken keresztül rettegésben tartotta a XVIII. kerületi lakosokat a szemeretelepi betörő. A középkorú férfi az utóbbi időben több lakásba is betört, sőt az autókat sem kímélte. Több járműnek betörte az ablakát, szélvédőjét, hogy el tudja lopni a benne hagyott értékeket. Főleg pénzt és ékszereket vitt el a betörő. Most azonban úgy néz ki, végre megnyugodhatnak a helyiek, ugyanis a rendőrség elfogta a tettest.

A férfi több lakásba is megpróbált bejutni / Fotó: Facebook/18.kerület

Korábban már egy videófelvétel is felkerült róla az internetre, ahol épp egy ház ablakából ugrik ki, majd egyenesen egy autóhoz rohan, amelynek betöri az ablakát és valamit kiemel belőle. A helyiek rettegnek attól, hogy egyszer esetleg hozzájuk is ellátogat a rém. Most azonban, hogy sikerült lefényképezni, kiderült a férfit igazából többen is ismerik, mivel a környéken lakik. Mint kiderült, G. L.-nek nem ez az első baklövése.

Többen arról elmélkedtek a kommentszekcióban, hogy a férfi vajon szabadlábon van-e még, ugyanis páran látták, ahogy rendőrők a Bajcsy-Zsilinszky úton beszélgettek vele. Volt, aki szerint csak igazoltatták, ám akadtak olyanok is, akik állították, hogy a rendőrök el is vitték a bajkeverőt. Lapunk felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársait, hogy választ tudjunk adni a kérdésre, ami az egész kerületet érdekli.

"A Szemeretelepről az elmúlt héten lakásbetörésről bejelentés, feljelentés nem érkezett. Az adott környékről az elmúlt héten egy esetben érkezett bejelentés gépjármű feltörésről, amellyel kapcsolatban a kerületi rendőrkapitányság nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kerületi rendőrök 2024. július 4-én lakossági bejelentés alapján intézkedtek egy férfival szemben a XVIII. kerületi Bajcsy-Zsilinszky úton. A férfiról megállapították, hogy a bíróság az elővezetését rendelte el, ezért őt 12 óra 6 perckor elfogták, majd a kerületi kapitányságra előállították, és a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték

– tudatta lapunkkal a BRFK Kommunikációs Osztálya.