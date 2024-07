"Egész életében egy állat volt" – betörő tartja rettegésben a Szemeretelepen élőket

Már hetek óta rettegésben tartja a XVIII. kerületben élőket a szemeretelepi betörő. A középkorú férfi az utóbbi időben több lakásba is betört, sőt az autókat sem kímélte. Több járműnek betörte az ablakát, szélvédőjét, hogy el tudja lopni a benne hagyott értékeket. Elmondások szerint főleg pénzt és ékszereket vitt el a betörő. A környékbeliek egymást figyelmeztetik a veszélyre. Most azonban végre az egyik szemfüles háztulajdonosnak sikerült lencsevégre kapni a férfit.

A férfi megpróbált bejutni a kapun Fotó: Facebook/18. kerület

A férfi a nyári időjárás ellenére télikabátban indult az illegális küldetésre. Korábban már egy videófelvétel is felkerült róla az internetre, ahol épp egy ház ablakából ugrik ki, majd egyenesen egy autóhoz rohan, amelynek betöri az ablakát és valamit kiemel belőle. A családosok rettegnek attól, hogy egyszer esetleg hozzájuk is ellátogat a rém. Most azonban, hogy sikerült lefényképezni, kiderült a férfit igazából többen is ismerik, mivel a környéken lakik. Mint kiderült, G. L.-nek nem ez az első baklövése. Egy durva szóbeszéd terjeng róla, miszerint a saját anyját is eltette láb alól.

Ismerjük. Több bűnelkövetés miatt is keresik. A saját anyjára rágyújtotta a szülői házat, ami fel is robbant. A hírekben is benne volt. Egész életében egy állat volt

– írta az egyik kommentelő.

A férfi nevét több hozzászoló is megemlítette. Az egyik felhasználó szerint viszont végre újra nyugodtan alhatnak a Szemeretelep lakói, ugyanis a férfit a rendőrség elkapta. Hogy mi is a pontos igazság, még nem derült ki, ugyanis van aki szerint csupán csak igazoltatták a bajkeverőt.

Lapunk az üggyel kapcsolatban megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amint kérdéseinkre válaszolnak cikkünket frissítjük.