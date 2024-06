Riadóztattak Kispesten: betörő járja a környéket - Vigyázz!

Jobb vasárnapi programot is el tudott volna magának képzelni egy kispesti nő, mint amit át kellett élnie múlt hétvégén. S. Erika szombaton( június 22-én) gondosan kulcsra zárta estére az ételbárja ajtaját, ekkor még nem is sejtette, hogy mire visszatér reggel, óriási felfordulás fogja várni. Egy sötét ruhás alak betört aznap éjjel az üzletébe, felforgatott mindent, és számos dolgot el is lopott.

A tolvaj egy kővel törte át az ételbár üvegajtaját / Fotó: Metropol olvasó

„Azonnal kocsiba ültünk”

Az Üllői út kispesti részén egy ideje zűrös alakok miatt nyugtalankodnak a helyiek, aggódva, hogy egyszer valakihez biztosan betör majd az rossz életű. Végül beigazolódott a félelmük, hiszen egy sötét ruhás alak - vagy alakok – két helyre is betört, illetve betörtek ráadásul ugyanazzal a módszerrel!

S. Erika hat éve vezeti az ételbárját. Az üzletasszonynak az ételeit valamennyien ismerik és szeretik, akik az Üllői út környékén élnek. Az ételbárja színes ékköve a környéknek – ezért is vannak sokan Kispesten felháborodva, mit művelt egy betörő Erika és párja üzletével.

Az ételbár tulajdonosát vasárnap, június 23-án reggel egy járókelő riasztotta az üzlet Facebook-oldalán, hogy nagy a baj. Az alak épp a szokásos reggeli sétáltatásra vitte le kutyáját, amikor az üzletsoron kiszúrta Erikáék ételbárját. "Reggel nyolc óra előtt pár perccel írt nekünk a járókelő, hogy betörték az ajtóüveget. Azonnal kocsiba ültünk a párommal, és elindultunk az üzlethez” – kezdte el mesélni a Metropolnak Erika.

„A módszer ugyanaz volt”

Az üzletasszony, amíg az ételbárjához nem értek, őszintén remélte, hogy nem igaz a hír – de sajnos az volt. Amint belépett az áttört üvegajtón, sokkoló látvány fogadta: a rejtélyes tolvaj óriási felfordulást hagyott maga után, ellopta, amit csak tudott: a kasszában lévő pénzt, csokoládét és üdítőt is meglovasította a tolvaj.

Ilyen még nem történt az ételbárral, amióta nyitva van! Nagyon sokkolt, hogy ez velünk is megtörtént

– mondta Erika utalva rá, hogy ugyanazon a héten nem ez volt az első betörés az Üllői út ezen üzletsorán: az ő üzletétől 100 méterre, négy üzlettel odébb egy lángosozót pakolt ki egy tolvaj. Erika gyanítja, hogy ugyanaz a banda, vagy személy állhat a betörések hátterében.