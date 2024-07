Rekordmeleggel indul a hét, erre jobb, ha felkészülünk

Hétfőn perzselő napsütés lesz, csapadék nélkül. Országos forróság, rendkívüli meleg lesz 35-41 fokos maximumokkal. Alig fog mozdulni a szél.

A hőmérséklet 40 Celsius fok felett fog alakulni a héten /Fotó: Sascha Steinbach

Kedden folytatódik a forróság, délen akár 41-42 fokos rekordmeleg is lehet. Sokat süt a nap, folytatódik az aszályos idő. Az ÉNy-i szél néha megélénkül. Kedden a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. egyes, kettes, és hármasfokú riasztást is kiadott. Zivatarokra, és 29 Celsius fok feletti napi középhőmérsékletre is számítanunk kell, az alábbi térképen megmutatjuk a legforróbb vármegyéket:

Az ország déli részeiben perzselő forróság lesz /Fotó: met.hu

Szerdán túlnyomóan napos időnk lesz, csak néhol fordul elő frissítő zivatar a gomolyokból. Forró időnk lesz 35-40 fokkal. Csak néha lengedez az ÉK-i szél.

Csütörtökön már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül az ÉK-i szél. Alig lesz változás a hőmérsékletben: 33-40 fok jöhet - számolt be róla a Köpönyeg.hu.