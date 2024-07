Fekete nap a sport világában: a 91 éves legenda végleg lehunyta a szemét

91 éves korában elhunyt Ray Reardon, aki igazi snookerlegenda volt. Az 1970-es években sorra nyerte meg a világbajnoki címeket: bezsebelte az első helyezést 1970-ben, 1973-ban, 1974-ben, 1975-ben, 1976-ban és 1978-ban is. Ő volt a sportág legnépszerűbb és legkarizmatikusabb képviselője, jellegzetes frizurája miatt pedig a Drakula név ragadt rá. A walesi legenda idősebb korában is folyamatosan játszott, nemrég még címlapra is került, miszerint szakadatlanul sportol még mindig.