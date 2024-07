Ne felejts el kívánni! Varázslatos csillaghullás kápráztatja el a magyarokat

Varázslatos éjszakában lehet részünk július 30-án, kedden, ha az égre tekintünk. Minden kívánságunk valóra válhat, ha elég szemfülesek vagyunk. A hullócsillagok mellett Hold és a Fiastyúk együttállását is megfigyelhetjük.

Hullócsillagokat figyelhetünk meg Fotó: Pexels (illusztréció)

Óránként 7 hullócsillagot is láthatunk

Meteorzápor várható július végén. Gyors és lassú meteorok egyaránt cikázhatnak az égen. Perseidák, Déli Delta Aquaridák és Capricornidák raja is várható. Július 30-án láthatjuk a legtisztábban a hullócsillagokat, mert nem sok holdfény zavarja a megfigyelést. Kellően sötét égboltú helyen óránként 6-7 meteort biztosan láthatunk, de szerencsés esetben ennél többet is. E három nagyobb rajon felül is vannak még továbbiak, amelyekből 1-2 meteor érkezhet - írja a National Geographic.

Hold- Fiastyúk együttállás

Július 30-án éjfél után a meteorok mellett egy csodás együttállást is megcsodálhatunk. A Hold és a Fiastyúk igen közel, mindössze fél fokra lesz egymástól. Ezen a varázslatos éjszakán több bolygó ragyog majd káprázatosan, például a Mars és a Jupiter is. A horizont felett nem sokkal a Bika legfényesebb csillaga, az Antares is felragyog majd.

Mi az a hullócsillag?

A meteorokat a köznyelvben hullócsillagoknak hívják. Fényes meteort akkor figyelhetünk meg, amikor nagy sebességgel lépnek a Föld légkörébe, ahol felizzanak és rövid idő alatt megsemmisülnek. A jelenség porszemcséjét látjuk hullócsillagnak.

Kívánj egyet, ha hullócsillagot látsz!

A legelterjedtebb babona szerint, ha meglátunk egy hullócsillagot és kívánunk, akkor az valóra válik. Természetesen senkinek sem szabad elárulni, hogy mit kívántunk, mivel akkor nem válik valóra. Minden egyes hullócsillag egy újabb kívánságot jelent; ezért nagyon szerencsések lehetünk a júliusi csillaghullásnak köszönhetően.