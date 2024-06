Százmilliós vesztegetéssel gyanúsítják Óbuda baloldali alpolgármesterét

„A Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában minősített vesztegetés elkövetésével gyanúsított meg öt újabb személyt, aki közül ketten őrizetben vannak” – áll a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdai közleményében. Több helyszínen, köztük az óbudai városházán, házkutatást tartottak és iratokat, adathordozókat foglaltak le. „A tegnap kihallgatott gyanúsítottak között van az egyik III. kerületi alpolgármester, valamint egy önkormányzati cég vezetője, akik jelenleg őrizetben vannak, letartóztatásuk elrendelésére az ügyészség indítványt tesz” – közölte a KNYF.

Czeglédy Gergő, Óbuda alpolgármesterét (balra) és Kiss László, a III. kerületi polgármester kampányfőnökét is őrizetbe vették

100 milliós kenőpénz az alpolgármesternek?

Az ügyészség azt írja, a megalapozott gyanú szerint egy férfi – két reklámtevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetőjeként – cégei felhasználásával több mint 100 millió forintot fizetett az alpolgármesternek azért, hogy hivatali helyzetét felhasználva közbenjárjon a reklámberendezések fennmaradásához, további reklámcélú használatához, illetve a hasznosításukhoz szükséges hozzájárulás és az engedélyek megadása érdekében.

A hatóság szerint azért, hogy a vesztegetést leplezzék, a reklámcég ügyvezetője fiktív szerződéseket kötött több, direkt erre a célra létrehozott céggel, amik valójában nem végeztek tevékenységet és ezt már a szerződések megkötésekor tudta mindkét fél.

„A nyomozó ügyészség a most kihallgatott öt személlyel vezető beosztású személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének gyanúját közölte, amelyet az alpolgármester tettesként, a többi gyanúsított – akik a strómancégek ügyvezetői voltak – bűnsegédként követett el” – írja az ügyészség.

Gyepes Ádám: Kiss László akadályozta a vizsgálatot

A Czeglédy Gergő mellett őrizetbe vett másik személy Kiss László, a III. kerületi polgármester kampányfőnöke, aki egyben a Békásmegyeri piac igazgatója is

– mondta lapunknak Gyepes Ádám, óbudai fideszes képviselő.

– 2022-ben ez a kampányfőnök volt Szabó Tímea kampányának vezetője is, amikor kábítószerből származó pénzekről számolt be a sajtó, így került Szabó Tímea botránya a nyomozók látókörébe – mondta a Metropolnak Gyepes. Hozzátette: március óta szeretnének felállítani egy vizsgálóbizottságot az óbudai korrupciós üggyel kapcsolatos események tisztázására, azonban Kiss Lászlóék megakadályozták ezt. – Most viszont utolérte őket a saját végzetük, így a büntetőjogi felelősségen felül vállalniuk kell a politikai felelősséget, mind az alpolgármesternek, mind a polgármesternek – nyilatkozta Gyepes Ádám.