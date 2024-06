Baloldali korrupciós ügy: vesztegetés miatt tartottak házkutatást az óbudai városházán

Ma ismét razziázott a hatóság az óbudai önkormányzatnál, ennek következtében őrizetbe vették Czeglédy Gergő alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát– tudta meg a Magyar Nemzet. A Központi Nyomozó Főügyészség közölte: vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények kapcsán folytat nyomozást, ennek keretében "összehangolt nyomozási cselekményeket" hajtott végre kedden.

Ez már a második eset, hogy a hatóság kiszállt a DK-s Kiss László vezette önkormányzathoz, korrupciós ügyben nyomoznak Fotó: MTI

A hatóság várhatóan szerdán ad részletesebb tájékoztatást az ügyről. Czeglédy Gergő neve egyáltalán nem ismeretlen, legutóbb gyanús vagyongyarapodásától volt hangos a sajtó. Czeglédy ingatlanainak a száma 2021-ben ugyanis hirtelen néggyel nőtt, és a megtakarítása is 100 millió forinttal gyarapodott.

Czeglédy Gergő (balra) és Kiss László Fotó: Forrás: obuda.hu-kontra.hu

Kérdés, hogy a politikus hogyan tudott ilyen rövid idő alatt ekkora vagyonra szert tenni, főleg úgy, hogy hosszú évekig csupán képviselőként dolgozott az óbudai közgyűlésben. Több mint érdekes, hogy számítások szerint az összvagyona mára meghaladja az egymilliárd forintot – derül ki a Kontra legfrissebb tényfeltáró anyagából.

Czeglédy Gergő már az ötödik a sorban Óbudán

Tavasszal robbant a bomba Óbudán, akkor négy embert vettek őrizetbe korrupciós bűncselekmények miatt, majd az óbudai városháza épületében házkutatást tartott a Központi Nyomozó Főügyészség. A négy gyanúsított egyike volt P. Gábor, akiről annak idején Anonymus is beszélt. P. Gábor Gajda Péter kispesti polgármester egykori kabinetfőnöke és bizalmasa, aki 2020-tól a Demokratikus Koalíció által vezetett kerületekben kezdett üzletelni. Óbudán a helyi újság kiadásának feladatait vette át cégével.

A megalapozott gyanú szerint P. Gábor a cégén keresztül 2021-ben szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött az óbudai önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított-társa által megjelölt két gazdasági társasággal. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették és korrupciós célokra fordították. A hatóságok akkor az óbudai lehetséges visszaélések kapcsán letartóztatták P. Gábort és feltételezett társait. Az eddig nyilvánosságra került információk emellett egy kerületeken átívelő, baloldali politikusokhoz erősen kapcsolódó bűnszervezet képét rajzolhatják ki. P. Gábor azonban számtalan botrányhoz kötődik a napvilágot látott felvételek alapján. P. Gábor neve például elhangzik azon a felvételen is, amelyen arról beszélnek, hogy miből finanszírozta a baloldal a párbeszédes Szabó Tímea kampányát, és egy másik felvételen ő maga jelenti ki a zuglói parkolási üggyel kapcsolatban: „Az annyira bitang, hogy igaz!”. P. egyébként arról is ismert, hogy ő szervezte Karácsony Gergely főpolgármester kampányát is az ellenzéki előválasztáson.