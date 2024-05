Botrányos Ovi+ Program Óbudán: Havi 60 ezret gombolnának le a tiltakozó szülőkről

Már van egy csoport az oviban, ahol bevezették a programot, ott is erőszakosan. Egy kulturális foglalkozásba be is pillantott egy szülő, azt hitte,nem lát jól. Egy Kiss László polgármester rendezvényein is gyakran megforduló énekesnő kibuggyanó keblekkel, alulöltözve táncolt, mulatóst énekelve az 5 éves gyerekeknek. Ebből mi biztosan nem kérünk!