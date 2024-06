Orbán Viktor megállapodott a NATO-főtitkárral: Magyarország kimarad az ukrán háborúból

Emmanuel Macron francia elnök például február óta arról beszél, hogy a NATO-ban valós lehetőségként kezelik a nyugati katonák Ukrajnába küldését. Pár nappal ezt követően Prágába látogatott, ahol még egyszer megerősítette álláspontját:

Közeledik a pillanat, amikor nem szabad gyávának lenni

Vlagyimir Putyin az orosz nemzetnek címzett beszédében reagált a francia elnök szavaira. Putyin úgy fogalmazott, hogy egy ilyen gesztusra úgy tekintenének, mint Oroszország megtámadására.

Németországban is nagy vita van arról, hogy küldjenek-e Ukrajnába nagy hatótávolságú cirkálórakétákat vagy sem. A kancellár jelezte, hogy erre nem fog sor kerülni, ám egy lehallgatott titkos beszélgetésen a német légierő négy magas rangú tisztje arról beszélget, hogy Kijev miként használhatná a Taurus nagy hatótávolságú cirkálórakétákat az orosz erők ellen. A tisztek azt is megjegyzik, hogy nem értik, a kancellár miért ellenzi a rakéták küldését, amikor azokkal akár hidakat is fel lehetne robbantani.

Magyarország a béke pártján áll

Az egész világon egyedülállóként Magyarországon több százezer ember vonult fel a békéért június elején. A Békemeneten beszédet mondott Orbán Viktor is, aki akkor is megerősítette, hogy a június 9-ei választások tétje nem kevesebb, mint hogy Magyarország belesodródik-e a háborúba vagy sem.

A magyar emberek a múlt vasárnapi voksoláson a béke mellett tették le a voksukat, összesen több mint kétmillió szavazatot kaptak a békepárti kormánypártok, ami óriási megerősítésnek számít. Ennyi szavazat még soha nem érkezett egyetlen pártra sem a hazai európai parlamenti választások történetében.

Az emberek döntésének helyességét pedig a szerda reggeli tárgyalások eredményei megerősítették. Míg a választások után Franciaországban és Németországban politikai káosz alakult ki, addig idehaza a békét képviselő kormány magabiztos támogatottsággal tud kiállni az álláspontja mellett. Ennek köszönhető az, hogy