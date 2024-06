Eljutott Brüsszelig a Békemenet híre - Európában hasonlót sem láttak még

Washingtontól Brüsszelen át egészen Moszkváig bejárták a nemzetközi sajtót azok a képek, amelyen az látszódik, hogy a budapesti Duna-parton több százezer ember menetel a békéért. A komoly sajtóvisszhangnak köszönhetően az egész világon egyedülálló esemény híre egészen biztosan eljutott a háborús pszichózisban szenvedő brüsszeli bürokratákhoz is.

Országimázsként sem utolsó kép ez, de a tény, hogy több százezren vonultak a békért Budapesten, talán még fontosabb. Fotó: Czeglédi Zsolt

A Békemenet nemzet összehozó erejét jól mutatja, hogy a rendezvényre nemcsak az anyaországból, hanem határon túlról is tömegével érkeztek, sőt még külföldi, például német és ausztrál zászlókat is lehetett látni. Emellett idén olyan családok is részt vettek a békemeneten, akik tavaly a magyar kormány segítségével jutottak haza Izraelből, miután kitört a háború. Ők azt mondták: hálásak a magyar segítségért, fontos számukra, hogy kiálljanak a béke mellett és gyermekeiket is megvédjék a háborútól - írja a Ripost.

Erődemonstráció Budapesten

„Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton a magyar fővárosban, hogy erőt demonstráljon Orbán Viktor miniszterelnök mellett egy héttel az európai parlamenti választások előtt, amelyet a miniszterelnök az európai béke és a világháború közötti egzisztenciális fordulópontnak nevezett” – írja a Voice of America az AP Newsra hivatkozva, majd hozzáteszik: a szervezők által békemenetnek nevezett tüntetés Magyarország minden tájáról és a környező országokból meghozta Orbán híveit, akik a Duna mentén, Budapesten a város ikonikus Lánchídjától a Margitszigetre vonultak, zászlókat lengetve és háborút ellenző táblákkal.

A TASS orosz hírügynökség azt emelte ki, hogy Magyarország meg akarja előzni, hogy Európa háborúba lépjen Oroszországgal. „A miniszterelnök szerint meg kell akadályozni az EU és a NATO veszélyes terveinek megvalósítását, amelyek az ukrajnai konfliktus kiterjesztéséhez vezetnek, és a közelgő európai parlamenti választásokon olyan pártokra kell szavazni, amelyek a békét, nem pedig a háborút támogatják” – számolt be az orosz hírügynökség.

„Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombaton béketüntetést tartott Budapest belvárosában, követelve az ukrajnai háború befejezését és a Nyugat és Oroszország közötti eszkaláció megállítását” – hangsúlyozza a Breitbart. „A tüntetésen, amely kevesebb mint egy héttel azelőtt zajlott, hogy 450 millió uniós polgár járulna az urnákhoz, hogy megválassza a következő Európai Parlamentet, ezrek vonultak a Lánchídtól a Duna közepén lévő Margitszigetre” – írta a hírportál.