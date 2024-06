Nincs mitől félni, 33 fokkal folytatódik ma a kánikula

Kedden is folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet akár a 33 fokot is elérheti. A tökéletes napsütéses időt azonban napközben több gomolyfelhő is megzavarhatja, estétől akár záporok, zivatarok és felhőszakadások is kialakulhatnak mindamellett, hogy a szél is megélénkülhet. Épp ezért a HungaroMet az ország főként déli részére több vármegyére is riasztást adott ki az alábbi szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!