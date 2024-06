Így tört ketté a 73 éves László élete: egy egész település akar most segíteni neki

László elete egyik napról a másikra fordult rosszra. A 73 éves férfi nyugdíj mellett dolgozott, így el tudta tartani magát. De egy térdműtét megváltoztatott mindent. Mivel munkahelyét elveszítette, elmaradt lakása törlesztőrészleteivel. Néhány nappal ezelőtt pedig bekövetkezett a legrosszabb és az utcára került. László a feleségét elveszítette, valójában senkire sem számíthat. Minden problémájával magára maradt.

Lilla egy igazi jótevő, mindent megtesz azért, hogy László élete egyenesbe kerüljön – Fotó:Olvasói

László idős kora ellenére jó egészségnek örvend. Ezért minden álma, hogy ismét munkát tudjon vállalni. Épületgépészként dolgozott, ért a víz- és villanyszereléshez, valamint a kőművesmunkákhoz is.

Sziasztok, többen kérdeztétek, hogy alakult László sorsa. Nincsen még lakhatása. A jószándék fontos, de nem elég. Viszont lehet, hogy sikerül állást találnia, ami nagy dolog. Továbbra is szurkoljatok neki!

– olvasható Lilla bejegyzése a közösségi hálón. Ha összejön a munka, az nagy dolog lenne a férfi életében, mert így végre ismét lehetne fedél a feje felett. A helyiek jól ismerik Laci bácsit, ápolt, csendes, kedves ember és nem iszik alkoholt, de a nyugdíjából nem tud kibérelni egy lakást. Munkahely és egy ideiglenes szállás jelentene számára hatalmas segítséget, mert csak így lenne lehetősége újra felépíteni az életét.

Laci bácsi nem tétlenkedik, saját kezű, kis cédulákat készített, hogy munkát és lakást találjon. Elvállalna ház körüli és kerti munkákat is. Számára még egy kerti fészer vagy garázs is átmenetileg megoldást jelentene. Bármit lakhatóvá tud tenni, hiszen ez a szakmája, és még akár vidékre is elköltözne az újrakezdés reményében.

A környéken élő emberek próbálnak segíteni az idős úrnak, és bíznak benne, hogy rövid időn belül László segítségre talál.