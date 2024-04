„Ha segít, én is segítek” – utcán keres munkát a 74 éves, hajléktalanság szélén álló László

Papp László botra támaszkodva járja a főváros utcáit. Időnként meg-megáll egy közlekedési csomópontnál, egy sokak által látogatott bevásárlóközpontnál, hogy felmutassa a füzetébe vastag betűvel írt szöveget: „Ha segít, én is segítek”. A 74 éves férfi abban reménykedik, hogy valaki felfigyel rá, és munkahelyet, lakhatást, esetleg mindkettőt biztosít a számára.

Papp László gondoskodni szeretne magáról Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

Egyelőre nem vagyok hajléktalan, de könnyen azzá válhatok, én pedig nem szeretnék egy végigdolgozott élet után az utcára, vagy egy tömegszállásra kerülni. Van olyan ismerősöm, akinek már volt része ilyesmiben, és elmondta, hogy rengeteg a poloska, a bolha, illetve reggelre gyakran ellopják a matrac mellől a papucsokat

– mondta László a Metropolnak.

A férfi még jó életre készült a gyermekkorában.

Édesanyám a Magyar Rádiónál dolgozott, az édesapám pedig színész volt. Többek között a Vígszínházban is játszott. Emlékszem, gyakran megesett, hogy mikor otthon a szövegét tanulta, a testvéremmel együtt hamarabb vissza tudtuk mondani, mint ő. Végül nem követtem a pályáján. Munkásember lettem

– mondta a férfi.

Segítségért segít a 74 éves férfi Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

László kétszer nősült, de mind a kétszer el is vált.

„Az első feleségem nem sokkal a szakításunk után öngyilkos lett. Gyógyszereket vett be, és mire az apja megtalálta, már késő volt. Ez a tragédia nagyon megviselt, még úgy is, hogy tudtam, mielőtt hozzám jött, háromszor megpróbálta eldobni az életét. A kapcsolatom aztán a második hitvesemmel sem bizonyult életre szólónak” – mesélte László.

A férfinek két gyermeke született, illetve egy nevelt lánnyal is büszkélkedhet. Ők azonban nem tudják támogatni, hiszen megvannak a maguk problémái. A férfi évekkel ezelőtt a lakását is elvesztette, azóta ismerősöknél töltötte az idejét. Jelenleg is az egyik barátja vendégszeretetét élvezi, de tőle idővel menni kell.

László bízik a jövőben Fotó: Bánkúti Sándor/Metropol

Gyors megoldásra van szükségem. Értek a festéshez, a karbantartáshoz, a villanyszereléshez. Akár egy gondnoki vagy karbantartói munkát is elvállalnék, de ha portásként kapok valahol lehetőséget, akkor sem okozok csalódást, mindent precízen megcsinálok, amit elvállalok

– ígérte meg László.

A hajléktalanság szélén álló férfi a saját bevallása szerint mozgékony, még akkor is, ha a térdét hamarosan műteni kell.

Ha nem lenne egy kisebb probléma a lábammal, még futóversenyre is beneveznék. Néha sajnos fáj a térdem, de amúgy teljes értékű munkaerőt képviselek. Mindegy, hogy Budapesten vagy vidéken adnak lehetőséget, szeretnék végre egy saját albérletbe költözni

– fejezte be Papp László.