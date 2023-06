Olyan jól fizető munkát ajánlottak a budai hajléktalannak, amiről sokan csak álmodnak

Mint arról korábban a Ripost beszámolt, Rafael Béla már lassan öt éve él az utcán. A szülei nem vitték haza kórházból, így a férfi intézetbe került és ott nevelkedett.

"Már felnőtt voltam, amikor apámat és anyámat megtaláltam. A kapcsolatunk nem tartott sokáig, mert nem sokkal később mindkettőt el is veszítettem, de legalább megismerhettem őket, Részben már megbocsátottam nekik, igaz meggyőződésem, hogy egy tisztességes szülő nem dobja el a gyermekét" – vélekedik a 47 éves férfi, aki 15 évvel ezelőtt elkezdett dolgozni egy mesterember mellett, főként építkezéseken. A férfival jó barátságot kötöttek, méghozzá olyannyira, hogy be is fogadta Bélát, ő pedig fogadott édesapjaként tekintett az idős emberre. Ám végül a férfi sajnos elhunyt, az ingatlanát rokonok örökölték, Béla pedig utcára került.

Plakátokon kezdte el hirdetni "magát"

Béla gondolt egyet, és úgy döntött nem adja meg magát a sorsnak és a tettek mezejére lép. A budai utcákon élő hajléktannak elege lett a bizonytalanságból. Készített és sokszorosított egy plakátot, melyen leírta: arról álmodik, hogy munkáért cserébe lakhatást kap egy jótevőtől. Akár egy használt lakókocsit is elfogad, csak legyen végre néhány négyzetmétere, amit az otthonának tekinthet.

" A felhívást Budapest több pontján kiragasztottam villanyoszlopokra, majd jött egy hatalmas vihar. Amikor másnap azzal szembesültem, hogy a hirdetésben sem az eső, sem a szél nem tett kárt, máris tudtam, hogy az életem végre új fordulatot vesz" – mesélte a Ripostnak Béla.

A Ripost olvasói próbálnak segíteni a férfinek

A Ripost riportja után az olvasók máris több lehetőségre felhívták Béla figyelmét. A tényekhez hozzátartozik, hogy a férfi a súlyos gerincsérve miatt kemény fizikai munkát nem vállalhat.

Nagyravágyó nem vagyok. Egy portásmunkára vagy valami hasonlóra gondolnék, de persze bármit elvállalok, amit az állapotom megenged

– mondta a hajléktalan férfi.

Az egyik olvasó felajánlotta, hogy segít Bélának Németországban elhelyezkedni, szállást és tisztességes, 2400 ezurós (890 ezer Ft) fizetést helyezett kilátásba. A lap közölte a jó hírt Bélával, aki nagyon megörült. Még persze nem biztos, hogy ez a lehetőség egyben a megoldást is jelenti, hiszen a munkához minimális német nyelvismeret is szükséges lenne, de Béla ilyennel nem rendelkezik. De nem adja fel, tanulni is hajlandó, ha arról van szó. Sorsának alakulásáról beszámolunk majd - ígérte.