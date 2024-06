Így tette helyre Vitézy az idegen tollakkal ékeskedő, kamuzó Karácsonyt

Karácsony Gergely az elmúlt 4,5 évben megmutatta, hogy mit tud: a "csődpolgármester" legnagyobb erőssége, hogy rendszeresen más eredményeivel dicsekszik, hiszen sajátot nem tud felmutatni. Szerinte például soha annyi tömegközlekedési eszközbeszerzés nem volt, mint az ő időszakában, az általa fejlesztett BudapestGO app "világszenzáció", de a (klíma nélküli) hármas metró, a Lánchíd és a Blaha Lujza tér felújítása is azok közé tartozik, amiket magáénak tud be, holott nem az ő érdeme. Vitézy Dávid azonban több alkalommal is helyre tette a "csődpolgármestert", aki azóta szerényebben fogalmaz...

Miután a "csődpolgármester" egy tűt nem tett arrébb 4,5 évig, nem is nagyon tud mivel büszkélkedni, csak idegen tollakkal ékeskedhet. Számos alkalommal lebukott a kerületi ügyektől a fővárosi horderejűekig bezárólag. Belváros zöld és utca- valamint játszótérfejlesztéséit például előszeretettel és módszeresen sajátította ki, de például ugyancsak saját eredményként lajstromozott egy Újpesten megvalósuló projektet is:

„Útfelújítási programunk részeként elkészült a IV. kerületben a Berlini utca-Szent László utca felújítása az úttest és a kerékpárút korszerűsítésével”–írta közösségi oldalán a "csődpolgármester". Az ügy azért is kavart nagy port, mert gyorsan kiderült, hogy a Szent László nem utca, hanem út, és nem Újpesten, hanem Angyalföldön van. Ráadásul, a Tarlós István vezette főváros budapesti útfelújítási programjának elemeként valósult meg.

Karácsony Gergely a kampányban úgy döntött, elkezdi átadni azokat a beruházásokat is, amikhez eddig köze sem volt. A ferencvárosi szakrendelő átadásáról szóló posztjában a főpolgármester arról nem tett említést, hogy a főváros maga az intézmény megújulását egyetlen fillérrel sem támogatta, az kormányzati pénzből készült el. Fotó: Havran Zoltán

Az új CAF villamosokkal pózolt

A „csődpolgármestert” négy és fél éven át, ha épp nem miniszterelnöki ambíciói és az országjárás kötötte le, akkor leginkább facebookozott. Közösségi oldalán volt, hogy többször is bejelentette ugyanazt a projektet –hátha nem tűnik fel senkinek... Karácsony újabban azzal magyarázza bizonyítványát, hogy azért nem csinált semmit 5 évig, mert 2019-es ígéretei nem erre a ciklusra, hanem 10 vagy akár 50 évre szóltak. Amivel dicsekszik, az pedig mind elődje, illetve a Vitézy-korszak kezdeményezése volt…

Ezt nem hiszem el! Elkészül valami a Ligetben, ez azt is átadja. Még posztol is, hogy ezt is megcsináltuk!

–írta korábban egy kommentelő Karácsony dicsposztja alá, amelyen a főpolgármester az új CAF villamosok előtt pózol. A felháborodás jogos volt, hiszen a poszt a városvezetés átgondolt közlekedési stratégiáját is méltatta, ugyanakkor többek között a BKK.hu is idézi Karácsony beszédét, amelyben maga mondja el, hogy ezeket a villamosokat még jóval korábban rendelte a főváros.